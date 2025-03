Kendry Páez volverá a Independiente del Valle: ¿Hizo algo mal en Chelsea?

Su retorno será más pronto de lo que se imaginaba. El joven jugador Kendry Páez, quien desde inicio de año viajó a Inglaterra como parte de su proceso de adaptación a ese ambiente, sobre todo a las actividades con Chelsea, estará de vuelta a Ecuador y se sumará a los trabajos de Independiente del Valle (IDV). Así lo confirmó el directivo Santiago Morales.

"No he conversado directamente con él (Páez), he estado en contacto con su agencia que lo representa, sabemos que el día sábado (15 de marzo) llega al país para sumarse a los entrenamientos", manifestó el representante de IDV en entrevista en Mundo Deportivo.

Morales además manifestó que Kendry "tendrá nuevamente una pasantía", pero aún se desconocen destalles. "Habrá que esperar y revisar los reglamentos para no cometer errores", agregó.

¿Cuándo cumple años Kendry Páez, jugador de Chelsea?

Páez, que el 4 de mayo cumplirá 18 años, no puede incorporarse netamente al club principal de los Blues, dueños de sus derechos deportivos, debido a que reglamentariamente no cumple la mayoría de edad para hacerlo.

Kendry Páez es convocado a la selección ecuatoriana para los partidos de eliminatorias cortesía

¿Kendry Páez jugará en LigaPro y Copa Libertadores con Independiente del Valle?

Por ahora la Joya entrenará en Independiente, sin embargo, no se especificó si estará o no compitiendo en la LigaPro y la Copa Libertadores hasta que se concrete su salida definitiva al balompié europeo.

