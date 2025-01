Kendry Páez responde a las criticas y dice que tiene una "espinita" ¿De qué se trata?

Hablo del grupo de la Sub 20 que se estrena ante Bolivia en el sudamericano de Venezuela

Kendry Páez ahora en la sub 20 y quienes lo critican que esperen.

Kendry Páez, la joya del fútbol ecuatoriano, lidera a la Sub-20 en el Sudamericano de Venezuela. Con experiencia en Mundiales y en la Selección Mayor, el joven talento es la gran esperanza tricolor para conseguir uno de los cuatro cupos al Mundial de Chile.

Páez sin miedo a las criticas

El jugador habló del grupo y de quienes lo critican ´por todo.

Sobre la nómina que tiene el DT Miguel Bravo, Kendry expresó: "El profesor (DT) es muy inteligente, el grupo muy unido, las estadísticas y el juego que cada uno tiene en su club y en la selección son muy buenos. Tenemos un grupo muy potente, vamos a llegar bien. El primer lugar está en mente, tengo la espinita del Sudamericano sub-17, queremos la medalla, pero de oro".

Kendry Páez, jugador de la Tricolor. ANGELO CHAMBA

Kendry, desde que comenzó a hacer su carrera, tiene gente que lo critica, que está detrás de lo que hace fuera de la cancha, pero el jugador sobre eso dice: "La crítica no me afecta, sigo esforzándome, es un privilegio estar en la selección. En lo personal he mejorado. A los hinchas, les pido que nos apoyen desde el primer partido".

Sobre el estreno del viernes 24 de enero ante Bolivia dijo: "Estamos dispuestos a enfrentar lo que se venga".

Esta Tricolor está llena de jugadores que prometen ser figuras y que se han mostrado en sus equipos como: Keny Arroyo (IDV), Ronny Borja (Emelec), Justin Lerma (IDV), Elkin Muñoz (Emelec), Kendry Páez (IDV) y Allen Obando (Barcelona).

