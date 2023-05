Las emociones, los saltos y los gritos se apoderaron del domicilio de Jorge Páez, de 71 años, y Ana Bernita (71), en Durán, debido a que su nieto Kendry lideró a la Tricolor en su primer partido en la Copa del Mundo sub-20 de Argentina.

Mundial Sub-20: Garbett anota el primer gol y sella el triunfo de Nueva Zelanda Leer más

Mientras Kendry lucía con sus gambetas, desplazamientos, pases filtrados y remates ante Estados Unidos, sus abuelos y demás familiares sufrían con sus jugadas. Cada vez que el volante de 16 años tomaba la pelota, se agarraban fuerte las manos durante la calurosa tarde del sábado 20 de mayo.

Ana se puso su mejor look para ver a su ‘flaquito’. Con su camiseta de la Tricolor y unas gafas rosadas, se sentó frente al televisor y pidió que no le hagan bulla porque no se quería perder ningún detalle del juego.

“Me siento la abuela más orgullosa, que tiene un nieto que ha luchado por sus sueños. Le pedí que vaya con el mejor ánimo del mundo y me respondió que no me preocupara porque dejaría todo en la cancha por su país”, declaró emocionada sin dejar de observar el partido.

Kendry está ilusionado por disputar el torneo mundial, que le prometió a su abuelita que le traería el trofeo. “Él quiere triunfar haciendo lo que le gusta y antes de viajar me dijo que me traería el trofeo acá a la casa (entre risas)”.

Caicedo y Estupiñán no resignan el sueño europeo con el Brighton Leer más

A pesar de que Ana sufrió con las jugadas, trató de mantenerse calmada y por momentos solo se llevaba las manos hacia su rostro. Su esposo Jorge fue lo contrario, no pudo quedarse tranquilo durante los 90 minutos.

“Vamos, mi flaco. No te des por vencido que todavía hay otras jugadas más. Con todo, que ellos no son mejores”, eran las frases que gritaba Jorge, mientras sufría en el primer duelo de Kendry en un campeonato mundial.

“Estoy muy emocionado por mi flaco, solo le he pedido a él que mantenga su humildad y no cambie. Cada vez que lo veo jugar, las lágrimas siempre me salen, por eso le pedí que me dedique un gol y me dijo que me lo cumplirá”, declaró llorando.

Jorge Páez, Ana Bernita y demás familiares apoyaron con todas sus fuerzas a Kendry, pese a la derrota 1-0 ante Estados Unidos, y consideran que en el choque ante Eslovaquia, el martes 23 de mayo, se levantarán.

“Esto es solo un resbalón, este resultado no los define, jugaron bien los muchachos. Tienen fuerzas y juego, así que en el siguiente partido van a ganar”, finalizó su tío Roy Páez.