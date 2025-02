"Mi presencia le molesta": Karina Chango responde con firmeza a Fidel Egas

La LigaPro aún no inicia su temporada oficial, pero fuera de la cancha la polémica ya está en marcha. Karina Chango, vicepresidenta de Mushuc Runa, no se guardó nada y respondió con firmeza a Fidel Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), luego de sus recientes declaraciones sobre el respeto en el discurso público hacia el organismo rector.

Todo comenzó cuando Egas expresó su incomodidad ante las críticas recibidas: "Hay consideraciones mínimas de respeto en declaraciones públicas que se hacen a la FEF". Sin embargo, Chango no tardó en reaccionar y, fiel a su estilo, respondió sin filtros.

Karina Chango dijo todo lo que no le gustaba de Fidel Egas

🚨“Uno debe reclamar todo lo que le parece injusto y si eso le molesta no debería ser así, porque eso a la final es una sugerencia.” 🚨



Karina Chango, vicepresidente de Mushuc Runa, al presidente de La FEF.



🎙️ @PaulLopezEc



"Uno tiene que reclamar lo que considera injusto. No le digo que no gaste ni que no invite, pero sí que sea claro y diga: ‘Invito a cierto grupo porque me llevo mejor con ellos’, y listo. A nosotros no nos invita porque, evidentemente, mi presencia le molesta", afirmó la dirigente.

Chango dice que le da igual que si la invitan o no

El debate sobre los viajes dirigenciales también fue parte de la controversia. Chango insistió en que, si bien no le afecta no ser invitada, considera injusto que esos costos sean asumidos por todos los clubes. "No pasa nada si no me invitan a un viaje o al estadio, pero lo que está mal es que esos gastos se repartan entre todos los equipos.

Eso lo hemos dicho claramente, no solo yo, sino también Darwin Palacios, presidente de Orense, quien tampoco ha sido invitado. Si la selección de invitados se basa solo en afinidad, es lamentable, porque debería responder a otros criterios", enfatizó.

Por otro lado, la vicepresidenta de Mushuc Runa aseguró que sus declaraciones no han sido ofensivas, sino críticas constructivas. "Hemos señalado errores, no hemos insultado ni faltado el respeto. Si él (Egas) solo quiere rodearse de quienes le aplauden, es su decisión. Pero si sigue cometiendo errores, habrá gente que se los haga notar", puntualizó.

Finalmente, Chango hizo una comparación con su relación con Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, con quien, a pesar de discrepancias previas, mantiene un trato cordial. "Con Miguel Ángel hemos tenido diferencias, pero sigue habiendo una buena relación", concluyó.

El fútbol ecuatoriano aún no da inicio a la LigaPro, pero la tensión dirigencial ya calienta el ambiente.

