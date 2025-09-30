Kairat vs Real Madrid: Dónde ver y detalles del juego por Champions League 2025-26

Real Madrid visita a Kairat por la segunda jornada de la Champions League. El juego se disputará este martes 30 de octubre

Real Madrid visita a Kairat este martes 30 de octubre de 2025, en un duelo correspondiente a la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26.

El compromiso se disputará en el Ortalyq Stadıon, ubicado en Pavlodar, Kazajistán, a partir de las 11:45 (hora de Ecuador).

Así llegan Kairat y Real Madrid en la tabla de posiciones

El conjunto español llega a este enfrentamiento tras haber sumado una victoria en su debut en el nuevo formato de la Liga de Campeones, lo que lo ubica en el puesto 13 de la tabla general con 3 puntos.

Kylian Mbappé comandará el ataque de Real Madrid. EFE

Por su parte, Kairat buscará su primer triunfo en esta edición del torneo, ya que aún no suma unidades y se encuentra en el fondo de la clasificación.

Real Madrid viaja con figuras, pero también con bajas importantes

Los dirigidos por Xabi Alonso contarán con sus principales estrellas ofensivas para este compromiso: Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Federico Valverde estarán disponibles y se perfilan como titulares.

Sin embargo, los blancos no podrán alinear a tres de sus habituales defensores: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger se perderán el partido por lesión.

Bajas confirmadas en Kairat

A pesar de estas ausencias, el equipo madrileño parte como claro favorito ante un Kairat que, si bien juega como local, tendrá que sobreponerse a dos bajas sensibles: Giorgi Zaria y Aleksandr Zarutskiy no estarán disponibles para este crucial encuentro.

Transmisión para Ecuador

Los fanáticos ecuatorianos podrán seguir este encuentro en vivo a través de ESPN, canal de televisión por suscripción, y también mediante la plataforma digital Disney+.

Las estadísticas previas de Kairat y Real Madrid

