Kai Havertz, delantero de Alemania, próximo rival de España en el grupo E del Mundial de fútbol de Qatar 2022, declaró este viernes 25 de noviembre en Al Shamal que "el 7-0 logrado por" el equipo de Luis Enrique en su debut ante Costa Rica "impresiona, pero" que "no" se van "a esconder" en el partido contra la 'Roja' del próximo domingo.

Tras dos años de su muerte, se homenajeó a Diego Maradona en el Mundial de Qatar Leer más

"El 7-0 es un resultado duro, que impresiona; hay que respetar al equipo español, está claro; pero no nos vamos a esconder contra España. Sabemos la calidad que tenemos, sabemos lo que tenemos que hacer y lo queremos demostrar el domingo", comentó Havertz durante la rueda de prensa que tuvo lugar en Al Shamal, localidad situada a unos 120 kilómetros al norte de Doha en la que tiene instalado su cuartel general el equipo germano, que se vio sorprendido en su primer partido por Japón, que la derrotó por 2-1.

Acerca de las críticas contra otros compañeros no señalados nominalmente, pero ejercidas en público, por Ilkay Gündogan y el portero y capitán, Manuel Neuer, Havertz, de 23 años, les restó importancia.

"Yo creo que fueron críticas constructivas, aunque siempre hay cosas que se sacan de contexto. La gente llega triste y enfadada al vestuario después de perder un partido así. Lo que diga Manu o que Ilkay haya dicho que hubo gente que no quería tener el balón o que no se ofrecía creo que es una crítica buena para el equipo. Si es pública o no, tampoco hay que darle tanta importancia", dijo.

"Nadie se ha enfadado con nadie. Hemos tenido varias reuniones internas, hemos hablado las cosas. Y sabemos lo que hemos hecho mal. Ahora tenemos que seguir hacia adelante y dar el cien por cien en el partido del domingo contra España", comentó el delantero del Chelsea inglés este viernes en Al Shamal.

Alemania ha ganado sólo dos de los últimos nueve partidos en un torneo oficial, por lo que al atacante germano se le preguntó si la 'Mannschaft' ha dejado de ser un 'equipo de torneo'. "Las estadísticas no hablan a favor, pero estamos en una fase de cambio, con un nuevo entrenador y con otro jugadores jóvenes que están entrando últimamente", respondió.

Dos goles de Richarlison dan el triunfo a la pentacampeona Leer más

"Los últimos días no he estado especialmente de buen humor, estaba muy rabioso. Pero una vez que vas digiriendo las cosas, empiezas a tener ganas de que llegue el partido del domingo. Las críticas creo que harán avanzar al equipo. En los entrenamientos tenemos que apretar y recobrar las buenas sensaciones", apuntó.

"Entiendo que en muchos aficionados, o de la prensa, llegue la negatividad; nos están disparando fuertemente. Pero mentalmente no me preocupa. Me preocupa 'cero coma cero'. Me da igual lo que haya sucedido en el pasado. El domingo tenemos un gran encuentro. Para el que no sirven para nada los pensamientos negativos", comentó Havertz este viernes en su lugar de concentración de Qatar. "Hay que mirar hacia adelante", añadió.

Preguntado si el carácter amable de Hansi Flick era tal; o si había cambiado declaró: "Esas cosas las sabemos desde el colegio. Lo último que se le puede achacar al seleccionador es que no hable con nosotros".

"Después de la reunión de ayer, todos sabemos lo que tenemos que hacer. No creo que (Flick) sea demasiado majo. A mí no me hace falta que me grite un entrenador. Me basta con que me diga de forma clara las cosas", precisó Havertz, que opinó acerca de su posición en el terreno de juego y que negó estar pensando ahora mismo "en poder ser máximo goleador del torneo ni en cosas como esa".

Países Bajos vs. Ecuador: Curiosidades y antecedentes Leer más

"Puedo jugar de '9', puedo jugar de '10', puedo jugar por la derecha y puedo jugar por la izquierda. A mí lo que más me gusta es jugar de '9'; pero también sé que si eres delantero tienes que marcar goles. Y yo, contra Japón, no los marqué", admitió.

"Lo que tengo claro es que si juego, y si juego en esa posición, el domingo, voy a dar todo de mi, el cien por cien de mí mismo", manifestó Havertz.