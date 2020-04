Jugador de Boca Juniors es acusado de violencia de género

En medio del aislamiento por la pandemia de coronavirus, una grave acusación recayó sobre un jugador de Boca Juniors. Se trata del volante colombiano Sebastián Villa, quien habría agredido a su pareja, Daniela Cortés.

La afectada dio a conocer este episodio de violencia de género con declaraciones en video y fotos de los golpes sufridos, publicadas en su cuenta de Instagram. "Este es el verdadero Sebastián Villa, el que maltrata mujeres, porque no he sido la única", reseña Cortés, quien se encuentra en Argentina con el jugador.

Agrega que "lamentablemente me toca hacer esto hoy, porque ya no aguanto más!! Fueron dos años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdone y perdone golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó".

En el video señala que "yo solo le pedí a él y a sus empresarios ayuda para poder viajar a mi país y estar con mi familia y mi hija es lo único que necesito en estos momentos,ya no aguanto más me siento frustrada ante esta situación".

Por su parte Villa se defendió argumentando que "no me encuentro en mi casa, no sé con qué intención se está haciendo esto" y acotó que "tengo madre, hermanas, mujeres en mi familia". Enfatizó que empezará a aclarar este tema "con las personas indicadas".