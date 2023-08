La confirmación de que el pentatleta ecuatoriano Andrés Torres se ubica entre los mejores de su especialidad en la región llegó la semana pasada desde Polonia. Ahí, en el UIPM Pentathlon Challenger, torneo que forma parte del circuito internacional y cuyo ranking al final de la clasificación otorga cupos a los Juegos Olímpicos París 2024, el tricolor se proclamó vicecampeón.

El segundo lugar, a más del renombre que conlleva, tiene la particularidad de ser histórico, pues nunca antes un ecuatoriano en pentatlón moderno había podido figurar. Hoy ya tiene el nombre de Andrés.

“Fue una competencia muy dura desde el principio, ya que el nivel era muy alto y todos querían ganar, pues era la primera competencia que otorga puntos para el ranking olímpico, el cual da clasificaciones directas a París 2024”, precisó ya en Ecuador, Torres, quien entre sus logros más importantes tiene el oro de los Juegos Panamericanos Junior 2021 y del Campeonato Panamericano 2022. Este último torneo fue el que le otorgó el boleto directo a los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

En Polonia, Andrés avanzó hasta la final del Challenger, donde superó a atletas de Hungría, Polonia, Argentina, Italia y Alemania. Ya en el podio, solo fue superado por el francés Jean-Baptiste Mourcia, quien acumuló 1.486 puntos, 10 más que el ecuatoriano, que finalizó segundo con 1.476 puntos.

El tricolor con uno de sus entrenadores, Eduardo Salas, en Polonia. Cortesía

“Estoy muy contento por el resultado, aunque queda un sabor amargo porque pude quedar primero, pero el día no se prestó para eso, ya que llovió y la pista amaneció mojada y muy resbaladiza; eso hizo que me caiga en la tercera vuelta y el francés, que venía atrás de mí, me pasó. Yo iba liderando toda la competencia con una clara ventaja durante las semifinales y consiguiendo más ventaja en la final, pero al final no se pudo dar”, relató Torres.

Ahora su meta son los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Como parte de su preparación, espera competir en el Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno, que se disputará en Grand Bretaña, del 21 al 28 de agosto, por lo que está a la espera de la visa para poder ingresar a ese país.

El tercer evento del ciclo olímpico en Chile otorgará cinco plazas directas a los Juegos Olímpicos de París, en pentatlón moderno. Otras cuotas se repartirán por ranking olímpico de la UIPM al final de la clasificación el 17 de junio de 2024.

Sin embargo, más allá del cupo a los Olímpicos, Torres va paso a paso, y pone a los Juegos Panamericanos como meta más próxima: “El objetivo que tenemos con mi entrenador, más que el cupo a París, es buscar la medalla de oro, que esto por añadidura da el cupo a Juegos Olímpicos”, acotó.

El pentatlón moderno es un deporte olímpico que consta de cinco disciplinas: esgrima (espada), natación (200 m libres), equitación (prueba de salto de obstáculos), láser-run (cinco circuitos de 600 m de carrera, cada uno con ronda de cinco disparos con pistola láser a un blanco electrónico). Ecuador cuenta con seis cupos a Santiago 2023.