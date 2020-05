Los Juegos Olímpicos de Tokio vuelven a ‘caminar sobre hielo’

El “león” estuvo dormido desde el 24 de marzo pasado cuando las autoridades japonesas tomaron una decisión sin precedentes: aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero en los últimos días la incertidumbre volvió. La Organización Deportiva Bolivariana (Odebo) anunció el segundo aplazamiento de los Juegos Bolivarianos de la Juventud y de los Bolivarianos Absolutos, pasando los primeros de 2020 a 2021, y los segundos de 2022; todo a causa del coronavirus.

Los últimos significaban el inicio del nuevo ciclo olímpico que terminaría en París 2024, pero ahora hasta eso es incierto. De ahí que si ya hicieron eso, Japón está en amenaza latente.

El lunes, Toshiro Muto, presidente ejecutivo de los Juegos de Tokio pensados entre el 23 de julio y 8 de agosto de 2021, aseguró: “No creo que nadie pueda decir si será posible en julio próximo o no”; esto ante el anuncio del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, quien notificaba que esta semana gran parte del país entrará en estado de emergencia en su lucha por contener el nuevo rebrote.

El ambiente es denso a nivel dirigencial. En Ecuador, los presidentes de las Federaciones Ecuatorianas de Ciclismo, Triatlón y Pesas coinciden en que el futuro de momento es incierto y que están “caminando sobre una delgada capa de hielo”, más aún cuando el propio presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, reconoció que los Juegos de Tokio tendrían que cancelarse si tampoco pueden celebrarse el próximo año por culpa del COVID-19.

De momento, lo inmediato es pensar en el último aplazamiento: los Juegos Bolivarianos de la Juventud de Sucre y los Bolivarianos Absolutos de Valledupar. Los primeros ya fueron aplazados en marzo cuando se decidió correrlos de abril a diciembre, ahora los mandaron al 2021; mientras que los Absolutos serán en el 2022.

“Ya hay afectaciones. La selección ecuatoriana que iba a Sucre este año pasará en el 2021 de ser juvenil a sub-23, por lo que ya no podrán participar y es una lástima porque había muy buenos equipos en las modalidades de ruta, pista, montaña y BMX. Ahora toca revisar el ranking nacional a ver cuáles podrán llegar a esos Juegos”, precisó Oswaldo Hidalgo, titular de la Ecuatoriana de Ciclismo.

Algo parecido sucede en las otras disciplinas. Luis Zambrano, presidente de la Federación Ecuatoriana de Pesas, habla de que su organismo ya busca reorientar sus objetivos competitivos en todos los eventos del nuevo ciclo olímpico. “El futuro del deporte en el mundo es incierto... Ventajosamente nuestro deporte es individual”, dice soltando un halo de esperanza.

En esa misma línea, Julio Ramírez, titular de la Ecuatoriana de Triatlón, quiere ser optimista y pensar que “Dios va a ser benévolo; esto va a pasar y los Juegos Olímpicos se darán en el próximo verano”. Sin embargo, Hidalgo lanza lo que se comenta a la interna. “Estamos caminando sobre hielo. A nivel de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci), que rige el deporte a nivel de América, se comenta en chats grupales que los Juegos no se van a realizar porque de por sí ya existen grandes afectaciones económicas que no se van a poder recuperar como los departamentos de la villa.

El presidente del COI confirmó que la teoría no es tan tirada de los cabellos: “No se puede emplear para siempre a 3.000 o 5.000 personas en un comité organizador”. Pero no solo pensó en los organizadores, sino también en los deportistas: “Tampoco se puede cambiar todos los años el calendario deportivo completo en todo el mundo y afectar a las principales federaciones. No puedes dejar que los atletas estén en una constante incertidumbre”.

A nivel de la Confederación Panamericana de Ciclismo se comenta en chats grupales que los Juegos no se van a poder realizar. Oswaldo Hidalgo,

pdte. de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo

Los deportistas del país no han dejado de entrenar. Sin embargo, si los juegos se cancelan seguro será un mal momento para todos. Julio Ramírez,

pdte. de la Federación Ecuatoriana de Triatlón

Juegos Bolivarianos Absolutos, una cita clave de Ecuador

El torneo en Valledupar, Colombia, que iba a ser en 2021 y que finalmente se aplazó al 2022, es para Ecuador el evento del ciclo olímpico con mejores presentaciones registradas a través de la historia, de ahí la importancia de tener ahora que reorganizarse con el cambio.

Solo en las cinco últimas ediciones el nombre del país ha figurado entre el tercer y cuarto puesto del medallero general.

En la más reciente cita, disputada en la costa cafetera de Santa Marta 2017, la delegación nacional logró ubicarse cuarta luego de sumar 193 medallas en total, de entre ellas 32 medallas de oro, 72 platas y 89 bronces, superando a potencias como Perú y Venezuela. A esa lid Ecuador acudió con 352 deportistas.

Ya en Trujillo 2013, la Tri fue tercera con 25 oros; en Sucre, Bolivia 2009, tercera con 48 oros y en Armenia y Pereira 2005 también tercera con 25 doradas.