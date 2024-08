Juegos Olímpicos París 2024: Rafael Nadal y el adiós más doloroso

Cuanto más intensa es una relación, más difícil resulta acabarla. Y es que Rafael Nadal tejió algo más que una historia de amor con París, un idilio que comenzó en 2005 y que el español se niega a dar por terminada pese a los síntomas que invitan a pensar que no tiene más recorrido.

Eliminado ayer en el torneo de dobles junto a Carlos Alcaraz en cuartos de final de los Juegos Olímpicos, en la que fue la última vez que pisó como jugador la tierra batida francesa, dos días después de haber bordeado la humillación a manos de Novak Djokovic en el individual, Nadal dejó caer que su despedida está cerca, aunque a sus 38 años se niega a pronunciar la palabra adiós.

El español se limitó a avanzar al centro de la pista, levantó los brazos y movió una mano en forma de adiós para abandonar el estadio con un golpe de Alcaraz en un hombro, una palmada que pareció significar algo más que un simple gesto amistoso.

Entre los aplausos del público, el mismo que lo acompañó en los últimos años en París, se despidió.

Ganador de catorce Roland Garros, el lugar que lo convirtió en icono, certificado con una estatua que saluda al espectador, Rafa se fue caminando lento.

En sus primeras declaraciones tras el partido el español ya dijo que “había terminado una etapa que se había marcado hasta los Juegos Olímpicos” y que, a partir de ahora, “en frío”, ver como asume el siguiente ciclo.

Se terminó la carrera olímpica de Rafa Nadal 🇪🇸



🥇 Individuales en Beijing 2008.

🥇 Dobles en Río 2016.



Simplemente gracias ❤️ pic.twitter.com/ogTCletpnO — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) July 31, 2024

“Esto no afecta en nada. Al final mi futuro como profesional, lo que afecta es las ganas y el sentimiento que yo tenga, cuando tenga que tomar la decisión o no. Para mí se ha terminado una etapa, me había marcado hasta los Juegos Olímpicos desde que empezó el año como un objetivo”, dijo Nadal.

“¿Se ha terminado este ciclo? Voy a volver a casa, voy a desconectar y en frío, pues cuando tenga claro cuál es mi siguiente etapa, sea con una raqueta en la mano o sin ella os lo haré saber”, añadió el ganador de veintidós Gand Slam.

“Al final creo que me he esforzado siempre lo suficiente como para cuando esto se terminara hacerlo con la satisfacción personal de haber hecho todo lo posible para dar lo máximo”, agregó el tenista balear.

“Me quedo tranquilo... estoy en paz. A partir de aquí, cuando tenga claro cuáles son mis motivaciones, mis ganas o por lo contrario, si no tengo motivaciones, pues tomaré otro camino”, añadió Nadal.

