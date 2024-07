Juegos Olímpicos París 2024: Alfredo Campo, del diploma a la soñada medalla

Alfredo Campo cumplirá su tercera experiencia en las Olimpiadas, donde ha ido dando pasos sólidos, sumando un diploma olímpico y ahora apunta a completar el recorrido con la ansiada medalla. Conoce bien a quiénes serán sus rivales en la prueba de bicicross y más allá de analizarlos, confiesa que se enfoca en sus fortalezas y en el hecho que llega en su mejor momento.

- ¿Cómo viviste la clasificación a París 2024?

- Muy contento porque se consiguió el primer objetivo que era clasificar a los terceros Juegos Olímpicos y ahora el objetivo está puesto en el 2 y 3 de agosto, la prueba de BMX en París, donde aspiro a darle al país la medalla que tanto soñamos.

- ¿Cómo fue el festejo al conseguir otra meta?

- Con mucho agradecimiento, es una bendición el poder cerrar una clasificación que es muy larga.

- ¿Fue un camino diferente al de Tokio?

- Después del accidente que tuve en Tokio me tocó operarme del hombro. En 2022 pasé en la recuperación de la reconstrucción del hombro, tomó mucho tiempo. Creo que fue una clasificación un poco más tranquila, confiados en el trabajo hecho, con las condiciones de estar entre los mejores del mundo. En el Campeonato Mundial estuve entre los cinco mejores y fue clave para conseguir el cupo.

Alfredo Campo se ubica entre los mejores a nivel mundial del BMX.

- ¿Cuánto ayudó la experiencia de los dos Juegos Olímpicos anteriores?

- La experiencia es una ventaja, soy un deportista más maduro. Voy con una expectativa a medalla y con una mente más abierta a disfrutar el momento. En Tokio salimos con diploma, cumpliendo etapas y siempre buscando aspirar a más. Ahora el objetivo es la medalla, quiero poner al Ecuador con los pelos de punta.

- ¿Cómo está la recta final de la preparación?

- Estoy entrenando en la pista en París. Me quedo hasta la prueba olímpica. Esta pista es diferente a la de Tokio, que era muy larga, esta es más corta y técnica, más apretada, me favorece y me gusta más. Ahora estamos puliendo detalles en el partidor, probando las llantas y la catalina que vamos a utilizar.

-¿En este camino en busca de seguir haciendo historia ha visto que ha crecido el apoyo a los deportistas?

- Yo agradezco mucho a las empresas privadas, como Produbanco, que me apoyan. Es un trabajo en equipo que se realiza para cumplir con estos sueños.

- ¿Quiénes serán los rivales más difíciles?

- Estamos los 20 mejores del mundo, nos conocemos de pies a cabeza, el nivel es muy alto. Los franceses se puede decir que parten como favoritos porque están en casa, en su pista. Pero más que fijarme en los rivales me enfoco en mis cualidades, en mis fortalezas.

- ¿Crees que llegas en el mejor momento de tu carrera?

- Sin duda alguna. Han sido más de quince años en busca del sueño olímpico. Estoy en paz para dar lo mejor de mí, para disfrutar el momento. Cuando siento que estoy en ese nivel mental, más rápido voy en mi bicicleta y los resultados llegan.

-¿Qué representa el tener a tu propia marca de bicicletas nuevamente en unos Juegos Olímpicos?

- Es un sueño hecho realidad estar montando en mi marca de bicicleta, Alcavi. Es tener a la mejor aliada para mi rendimiento.

- Eres un referente en el BMX y los jóvenes talentos quieren seguir tus pasos. ¿Cómo manejas esta situación?

- Siempre que tengo contacto con las nuevas generaciones trato de pasar mi experiencia para evitar que comentan mis errores. Ahora lo hago con Pedro Benalcázar, a quien guío. Ser un referente es una responsabilidad, siempre busco transmitir un mensaje positivo que con trabajo duro, constancia y humildad se consiguen los resultados.

- ¿Qué sigue en tu carrera después de París?

- Será un momento de reflexión. Seguiré compitiendo hasta que no me guste, por el momento cada día me levanto con la misma pasión que cuando tenía 15 años. Analizaré con mi equipo, con mi cuerpo técnico si se realiza otro ciclo olímpico.

