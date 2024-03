Juegos Olímpicos: Ecuatoriana Elizabeth Bravo, enrumbada a París

Está cerca del objetivo. Aunque el Campeonato Panamericano de Triatlón que ganó hace poco más de una semana en Miami no entregaba el boleto directo a los Juegos Olímpicos, la ecuatoriana Elizabeth Bravo tuvo uno de los repuntes más prominentes en el ranking mundial, al ascender 25 puestos y mantenerse más firme que nunca en zona de clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Segundo Navarrete entre los destacados de L’Etape by Tour de Francia Leer más

El ‘crono’ de 1:57:37 con el que Bravo se subió a lo más alto del podio, dejando atrás a las mexicanas Luisa Baca y Sofía Rodríguez, no hace más que confirmar su buen momento.

“Estoy súper contenta porque fueron 585 puntos para el ranking, no de Juegos Olímpicos sino para el ranking mundial, en el cual subí 25 puestos. Ahora lo más importante es mantener la misma racha, ya que tenemos la Copa Mundo en Hong Kong que sí da puntos para JJ. OO.”, explicó Elizabeth.

Eli contó que la competencia fue “muy dura y peculiar” en el circuito de Miami. Por ejemplo, el recorrido del ciclismo era muy rápido y técnico, por lo que “tenía que rodar bastante duro para que no me lapeen (sancionen) y me saquen de competencia”. Además, debió sortear algunos obstáculos para el aprovisionamiento de la hidratación. Todo esto sumado al calor y la humedad.

“La carrera a pie era una vuelta pequeña y tres grandes. En la primera vuelta no hubo agua, yo iba en la cuarta posición y luego pasé a la quinta, pero apenas llegó el abasto de agua me sentí mejor y comenzamos a pasar posiciones. Para inicios de la tercera vuelta ya alcancé a la canadiense, que iba primera. En la última vuelta fue muy duro mantener la ventaja ante las mexicanas, que además me recortaron un montón”, relató.

No obstante, la ecuatoriana supo sostener su superioridad y cruzar primera la meta. No es la primera vez, ya que en 2019 en Monterrey, México, también se coronó campeona panamericana.

Mike Tyson: Así luce y entrena el excampeón mundial de boxeo a sus 57 años Leer más

Ahora su objetivo es mantener su posición en el ranking olímpico, en el que actualmente aparece en el puesto 44 de 55 cupos disponibles. De clasificar, las de París 2024 serían sus cuartas Olimpiadas, tras sus actuaciones en Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020.

“Desde el principio no me he salido del ranking de clasificación olímpica porque he tenido buenas competencias. A mí las que me puntúan son las Copas Mundo. Antes competimos en Nueva Zelanda y quedé 13.ª, lo cual me dio buenos puntos y me mantiene en el ranking”.

En lo que resta de su calendario de competencias hasta el cierre del ranking, previsto para el próximo 27 de mayo, Bravo tiene planificado asistir a la Copa Panamericana de Salinas (14 de abril) y las ediciones de la Copa Mundo de Hong Kong (24 de marzo), Wollongong (20 de abril), Chengdú (29 de abril) y Huatulco (17 de mayo). En esta Ecuador se juega la última opción de conseguir uno de los dos boletos olímpicos en disputa de los relevos mixtos para París 2024.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!