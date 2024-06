Juegos Olímpicos: Delegación planta bandera en París con Casa Ecuador

‘Casa Ecuador’ lleva por nombre el proyecto cultural que acercará a los ecuatorianos a sus raíces durante los XXXIII Juegos Olímpicos de París 2024. Así lo oficializaron durante el lanzamiento las autoridades deportivas del país como el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), el Ministerio del ramo y la Fundación Identidad Nacional, esta última quien lidera la iniciativa.

De acuerdo con los organizadores, La Casa Ecuador estará ubicada en el centro de París, en el barrio Le Marais, más específicamente en el Hotel Herouet, un castillo construido en 1503 y que es considerado como la única propiedad privada de estilo gótico en todo París. Ahí podrán compartir los residentes ecuatorianos en Francia, así como quienes viajen por los Juegos con los deportistas de la delegación nacional.

En el sitio se ofrecerán talleres y charlas educativas sobre la conservación ambiental y la economía sostenible, además estarán artistas invitados, se expondrá la cultura ecuatoriana, su gastronomía y se buscará que el público tenga experiencias sensoriales con los principales productos de exportación del país como es el cacao, las rosas, el banano, el camarón, frutas exóticas, entre otros.

Al lanzamiento acudieron autoridades como Jorge Delgado, Miguel Nácer y John Zambrano, presidente, tesorero y secretario general del COE, respectivamente, así como los ministros de Turismo Niels Olsen, del Deporte Andrés Guschmer, de Cultura Romina Muñoz y de Ambiente Sade Fritschi, y el campeón olímpico de Atlanta 1996 Jefferson Pérez.

“Los ecuatorianos necesitan sentirse orgullosos de los logros de sus hijos y eso es lo que vamos a impulsar… Me alegra mucho que la Casa Ecuador, un sueño que he tenido desde hace mucho tiempo, ahora se puede plasmar. He visitado muchas Casas en JJ.OO. y dije ¿por qué Ecuador no puede tener esto? Agradezco a las personas que acogieron esta iniciativa, la empresa privada, el Gobierno del Ecuador, que resolvieron llevar adelante este sueño. Esta ventana del cual todos nosotros estaremos orgullos, estoy seguro, que va a ser la mejor casa en París 2024”, concluyó Delgado, presidente del COE.

