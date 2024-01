Juan Pablo Ruiz: "Me ilusiona mucho gritar el primer gol con Emelec"

Juan Pablo Ruiz Gómez fue uno de los futbolistas más destacados en la LigaPro 2023. Con la camiseta de Delfín marcó cuatro goles y su desequilibrio por las bandas fue determinante para que el cetáceo se meta a Copa Sudamericana.

El Bombillo lo fichó en busca de un nuevo título nacional y ha llegado al plantel de Hernán Torres para pelear un puesto. Siempre jugó con la número 7 y este año la cambió a la 19. Es el gran reto de su carrera futbolística y se ilusiona con gritar un gol en el Capwell para dedicarlo a su señora e hijo.

Te puede interesar: Liga de Quito: Siguen al pie de la letra al ‘míster’

-¿Qué opina del fútbol ecuatoriano? La altura, el llano, la humedad.

- Es un fútbol muy competitivo, muy físico, que está en constante crecimiento, a mí me gustó el torneo que hicimos con Delfín. Siempre fui un jugador de mucho despliegue, sabía que iba a ser difícil en la altura, pero con los años he aprendido cuándo correr en los momentos idóneos.

- ¿Cómo nació la oportunidad de venir a Ecuador?

Ecuatorianos en el exterior: Jhoanner Chávez destacó en el triunfo de Lens Leer más

- Venía siguiendo el fútbol ecuatoriano por excompañeros que vinieron a estos lados como Rodrigo Melo, Rinaldi, Lautaro Díaz, Agustín García Basso. Mi llegada a Delfín se dio por una llamada de Guillermo Duró, un técnico que ha dirigido en Estudiantes de Buenos Aires, me tenía visto, me venía siguiendo y cuando se dio la oportunidad no lo dudé. Me gustó el proyecto que quería armar y el hecho de salir de Argentina por primera vez era un buen desafío que me convencía.

- ¿Cómo se da el cambio a Emelec?

- Cuando me llama Óscar (Cortés, director deportivo de Emelec), le dije que no quiero hacer las cosas mal, que me interesa, pero la primera opción la tiene Delfín, que supuestamente iba a hacer uso de la opción de compra, era lo que me habían dicho. Tenían un plazo, no se ejecutó y una vez que se venció, en igualdad de condiciones estaba claro que me inclinaba por ir a Emelec. Le dije a Óscar que ya tenían la libertad para negociar con mi club en Argentina y se dio todo.

- Ya jugó en el Capwell con Delfín. ¿Cómo se imagina ahora jugar con el público a favor?

- La verdad que será una locura. Cuando tuve la posibilidad de venir me imaginaba todo, desde la Explosión Azul hasta el inicio del torneo. Pero uno está ilusionado con todo y la posibilidad de salir campeón, lo que significaría para la gente que se consiga de vuelta un título.

- ¿Qué fue lo que lo convenció para elegir al Bombillo? En Delfín tenía torneo internacional.

- El proyecto, me comentó Óscar lo que querían hacer en estos años. Lo que tienen en mente es armar una base para los próximos años, me gustó mucho esa posibilidad de mantener un buen tiempo en Emelec. Llego al club un año a préstamo con opción a compra.

- ¿Ahora jugará con el número 19?

- Siempre he jugado con la 7, pero la agarró Manchita (Corozo), y sinceramente ni hubo tiempo de discutir porque en mi cabeza tenía pensado cambiar para que venga algo bueno. El 19 es por el año de nacimiento de mi hijo, así que veremos qué tal nos va con este nuevo número.

El primer paso en el Valle de los Sueños Leer más

- ¿Cómo es el entrenador Hernán Torres y qué le ha pedido?

- Es claro en lo que quiere y pide, es una persona que con solo su presencia impone respeto y me parece perfecto. Va a ser muy clave la línea que él nos va a bajar, ya nos ha dicho cómo manejarnos y vamos todos para el mismo lado.

- ¿Cómo tomó la familia su llegada a Emelec?

- Todos muy felices y con mucho orgullo porque saben lo que uno pelea, lo que lucha. Cuando ocurren estas cosas disfrutan el doble.

- ¿Lo han integrado a algún grupo para tomar mates?

- Sí, no tanto con los nacionales, que no les gusta el mate (ríe). Nos juntamos por la cultura del mate con el Chino Ribero, Marce Meli, Facu Castelli, Legui (Aníbal Leguizamón), con el Parce Ricaurte, el Chamo (González) también. Concentro con el Pichi Erbes y por nuestra cultura nos apegamos un poco más. Es un grupo muy abierto, sociable.

Aucas y su renovación en el arco Leer más

- ¿Sus principales objetivos en el Emelec 2024?

- Hacer un gol con la gente, me imagino eso de primero, ver a la tribuna y ver a mi señora y mi hijo, disfrutar con ellos. Lograr jugar un buen fútbol que a la gente le guste y podamos disfrutar del espectáculo.

- ¿Qué promete al hincha?

- Me comprometo a no dejar de correr, el sacrificio va a estar siempre, las ganas y la actitud no se negocian nunca.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!