Juan Manuel Correa disfruta más de la vida

La vida de Juan Manuel Correa cambió hace cerca de seis meses. El grave accidente que sufrió durante una prueba del campeonato de Fórmula 2 le obligó a realizar una pausa a su carrera profesional.

“El accidente me puso un pare al estilo de vida tan acelerado que tenía como piloto de carreras. Me obligó a enfocarme más en las cosas pequeñas de la vida. Estoy aprendiendo a disfrutar más a mi familia”, afirmó Correa, quien hizo un paréntesis a su recuperación en Miami (Estados Unidos) para visitar a sus familiares y amigos en Ecuador.

El percance que sufrió en el circuito de Spa Francorchamps (Bélgica) lo ha revisado varias veces en video para entender qué sucedió.

Confesó que “es un poco irreal pensar que estuve en ese carro. No me molesta ver el choque”. Continuó su relato indicando que “era la segunda vuelta, subiendo la curva ciega que se llama Eau Rouge, un pedazo de escombro topó mi ala delantera y perdí el control del vehículo. Vi un carro al frente y me agarré para el impacto. Lo que más me impresionó fue el dolor que tenía en las piernas inmediatamente, ahí me di cuenta que algo estaba mal”.

Tras un largo período entre hospitales, donde permaneció algunos días en coma inducido y hasta se manejó la posibilidad de amputar su pierna derecha, y de jornadas de rehabilitación, Correa tiene claro que para el próximo año quiere volver a competir en la Fórmula 2.

“Es difícil dar una fecha exacta, las lesiones son tan complicadas, me han ido reconstruyendo la pierna paso a paso. El mejor pronóstico que tengo es que en tres meses me saquen la jaula de metal de la pierna derecha y así comenzar la rehabilitación al 100 por ciento. La idea es el 2021 estar de vuelta en la Fórmula 2”.

Enfatizó que ha logrado superar estos duros momentos gracias al apoyo de sus padres y que “desde el tema mental y motivacional fue muy duro al inicio”.

Uno de los aspectos a superar fue el fallecimiento en el accidente de su amigo, el francés Anthoine Hubert, para lo que cuenta con el respaldo de un psicólogo deportivo. Ha permanecido en contacto con la familia del piloto europeo y siente que ahora deben mantener su legado en el automovilismo.

Sobre el informe que ha realizado el departamento de seguridad de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Correa dijo que “no tiene suficiente claridad” y espera tenerlo en sus manos en busca de “obtener un poco más de transparencia de parte de la FIA para conocer lo que sucedió” en el percance en Bélgica.

Correa indicó que vive con intensidad el día a día de su recuperación y que “antes que me dé cuenta voy a estar viajando a Europa, entrenando y compitiendo”.

Su primer paso lo quiere dar a finales de año, volviendo a manejar un auto. Sobre las expectativas de ese momento analizó que “creo que será un poco extraño. No sé si mentalmente sea difícil, pero al final uno nunca se olvida de manejar. No puedo esperar hacerlo, lo extraño mucho”.

Este capítulo de su vida lo toma como un paréntesis en su sueño de llegar a la Fórmula 1, y a la que ya dio el primer paso al ser el primer ecuatoriano en subirse a un monoplaza de esta categoría, semanas antes del accidente.

Juan Manuel es agradecido con el cariño y la solidaridad que ha recibido por parte del país, lo que calificó de “espectacular” y agregó que “es algo que no me lo esperaba. Se unieron para apoyarme y ha sido muy emotivo”.

También le impactó la visita que recibió de Billy Monger, piloto que perdió sus piernas en un choque en una prueba de Fórmula 4 y que actualmente milita en la F3, la que catalogó como “una gran inspiración, me dio la esperanza de volver a correr”.

Todo lo vivido desde el 31 de agosto del año anterior le ha fortalecido a Correa que tiene en mente desarrollar un documental sobre su proceso de recuperación y regreso a las pistas, como uno de sus varios proyectos.

Mientras tanto, volverá a Miami a realizarse una nueva cirugía, el martes 25, y a continuar con el respaldo de su familia con la recuperación, en especial de su tobillo, que tiene el riesgo de perder la movilidad.

Estos momentos los lleva como parte de su carrera deportiva “que me ha dado experiencias que no las cambiaría por nada” y con el aprendizaje que “la vida es muy frágil”.