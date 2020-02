Jefferson Montero: "En la concentración de Emelec rompieron los frenos de mi coche"

El extremo ecuatoriano, Jefferson Montero, confesó que su último paso por Emelec le dejó un sabor amargo. Aclaró que nunca tuvo problemas con la dirigencia, pero que vivió capítulos que le dejaron preocupado, como cuando le rompieron los frenos de su auto en la concentración.

“Si contara todo lo que me pasó en Emelec no me van a creer. Lo que pasó allá algún rato va a salir a la luz, pero estoy tranquilo porque hice lo que más pude. Tuve dos lesiones en ese momento y aún estaba pasando por ese calvario”, indicó este jueves 13 de febrero de 2020 en Área Deportiva.

Montero admitió que tuvo un paso modesto por el Bombillo desde lo futbolístico, pero insistió en que eso no justifica la forma cómo lo trataron. “En la vida todo se paga. Lo único que puedo decir es que algún rato se sabrá todo lo que pasó, porque mucha gente me cuestiona por el nivel, pero no sabe que ni yo estaba contento con lo que mostraba”, añadió.

El mundialista con la tricolor aclaró que Nassib Neme es un caballero y que el problema nunca fue con él, pero sí en otros aspectos cercanos al equipo. “Un día fui a la concentración de Emelec y me rompieron los frenos de mi coche. Imagínate al día siguiente, fui a manejar mi coche y estaba sin frenos. De ahí en adelante, tuve que andar con gente que me cuide, si yo fui a mi país es a disfrutar, yo soy emelcsista y de repente me rompieron los frenos en una concentración, son cosas que me quedé alucinado”.

Montero por ahora está en la órbita de Liga de Quito. El mismo futbolista de 30 años lo reconoció. Inclusive dijo que se reunirá en los próximos días con Esteban Paz porque le llama mucho la atención esa posibilidad de juntarse con Antonio Valencia. “Liga de Quito es un equipo ganador y todos queremos estar en clubes que pelean grandes cosas. Sin duda me gusta mucho la posibilidad”, concluyó.