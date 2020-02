Juan Manuel Correa apunta volver a la Fórmula 2 para el 2021

Juan Manuel Correa aprovecha los pocos días de visita en el país para compartir con sus familiares, concretar reuniones para un proyecto solidario y dar a conocer sus sensaciones tras seis meses del grave accidente que sufrió durante una prueba de Fórmula 2.

El 31 de agosto de 2019, en el circuito de Spa Francorchamps (Bélgica), el piloto ecuatoriano fue parte de un choque que le provocó fuertes lesiones en las piernas, en especial la derecha, y en el que además perdió la vida el francés Anthoine Hubert.

Sobre el accidente, Correa realtó que "nunca perdí la conciencia, ni con el impacto, todo paso muy rápido. Era la segunda vuelta, subiendo la curva ciega que se llama Eau Rouge, un pedazo de escombro topó mi ala delantera y perdí el control del vehículo. Vi un carro al frente y me agarré para el impacto. Lo que más me impresionó fue el dolor que tenía en las piernas inmediatamente, me di cuenta que algo estaba mal", relató Correa.

Resaltó que el carácter guerrero que ha demostrado a lo largo de su trayectoria en el automovilismo le ayudó a superar los duros momentos que vivió en un hospital de Londres (Reino Unido), donde hasta se analizó la posibilidad de amputarle la pierna derecha.

Ahora, cuando se encuentra en proceso de recuperación en Miami (Estados Unidos), el piloto indicó que "no es difícil dar una fecha exacta, las lesiones son tan complicadas, me han ido reconstruyendo la pierna paso a paso. El mejor pronóstico que tengo es que en tres meses me saquen la jaula de metal de la pierna derecha y así comenzar la rehabilitación al 100 por ciento. La idea es el 2021 estar de vuelta en la Fórmula 2".

Su sueño de llegar a la Fórmula 1 sigue intacto y enfatizó que este percance es "solo una pausa en mi vida de piloto" y afirmó que pese a que su madre no quiere que regrese a las pistas "mi familia está dispuesta a apoyarme, saben que esta es mi pasión".

Correa señaló que la relación con el Sauber Junior Team es buena y que el equipo estuvo pendiente desde que sucedió el coche y le dio a conocer que cuando esté recuperado "ellos me apoyarán".

Recordó que semanas antes del accidente tuvo la posibilidad de convertirse en el primer ecuatoriano en probar un auto Fórmula 1, tras una invitación del equipo Alfa Romeo, del que es piloto de desarrollo, y contó que "fue como una montaña rusa que la controlas. La atención al detalle que tiene un auto de F1, tiene otros límites".

Además de su rehabilitación, Juan Manuel está centrado en un proyecto denominado Fórmula Ecuador, cuyo evento principal será una competencia en el país que contará con la presencia de reconocidos pilotos de F1 y F2, y que servirá para recaudar fondos para una campaña de sensibilización en favor de las personas con discapacidad.