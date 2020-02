Juan Francisco Aguinaga debuta como director técnico

Es poco más de un mes que Juan Francisco Aguinaga se mudó a Ambato, donde empezó con todo un nuevo reto profesional. Vinculado al Mushuc Runa, este quiteño se aseguró toda una temporada como coordinador del club del ponchito.

Sin embargo, el menor de los Aguinaga contó a este Diario que, a partir del 10 de febrero de 2020, iniciará un nuevo reto y esta vez lo hará como director técnico, en su primera incursión en dicho cargo.

Estará al frente del equipo Baños Ciudad de Fuego, un club recién ascendido que para la temporada 2020 jugará en Segunda Categoría en busca de un cupo a Serie B. Sin embargo, Aguinaga informó que seguirá vinculado a Mushuc Runa de forma simultánea.

"El abogado (Luis Chango, presidente de Mushuc Runa) me autorizó a dirigir al Baños Ciudad de Fuego. Aunque es todo un reto porque no son equipo filiales, no tienen que ver el uno con el otro, entonces significa emprender ambos cargos a la vez".

El exseleccionado nacional no pudo evitar mostrar su emoción con este nuevo contrato. Según indicó, su acuerdo actual lo compromete a trabajar con el equipo de Baños mientras dure su participación en Segunda Categoría.

"La primera fase, que es la provincial, dura 5 meses. Entonces, por lo pronto, esa es la duración del contrato. Que se seguirá extendiendo a medida sigamos avanzando de fase", informó el ex Universidad Católica.