Juan Cazares y Jorge Sampaoli: Aceptan reducción salarial o se van de Atlético Mineiro

Juan Cazares, volante del Atlético Mineiro, se iría del Galo si no acepta una baja en su salario.

Jorge Sampaoli recién llega al banquillo del Atlético Mineiro de Belo Horizonte y ya le hacen un reajuste salarial. La dirigencia del equipo brasileño anunció que recortarán el 25 % del sueldo al cuerpo técnico, jugadores y la comisión directiva, a raíz de la paralización por la emergencia sanitaria.

Además de la notificación de la rebaja, el presidente de la institución advirtió que quien no está de acuerdo con la decisión, puede coger sus cosas y marcharse.

La carta fue firmada por el presidente Sérgio Santos Sette Câmara, y también aclara que la medida no afecta a los empleados que cobran hasta cinco mil reales (algo menos de mil dólares). El objetivo del recorte de sueldo es poder hacer frente a todas las obligaciones mientras no ruede la pelota por la pandemia que tiene aterrada a la población mundial.

El dirigente fue categórico en cuanto a la aceptación de las medidas publicadas. "Sólo pienso defender al club, no estoy preocupado si un empleado se quejó o no. Si alguien está en desacuerdo, me lo comunica y rescindimos", manifestó.

Cazares no salió a tiempo

El ecuatoriano Juan Cazares también sentirá el recorte de sueldo. El volante de 27 años, era pretendido por el club Al Ain de Medio Oriente que pagaba 3,3 millones de dólares a inicios de temporada (enero). Pero la dirigencia brasileña no aceptó el valor que pagarían por su pase y Cazares tuvo que quedarse hasta diciembre de este año, en que vence su contrato con Mineiro.

Cazares no tuvo muchas posibilidades de jugar con el entrenador venezolano Rafael Dudamel este año. A ello se sumó una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas por varias semanas. Pero el argentino Jorge Sampaoli ha pedido que Cazares sea renovado para una temporada más. El volante de Ecuador llegó al cuadro de Atlético Mineiro en el 2016.