Joseph Chimbolema, el ‘hijo de Playas’, premiado en Estados Unidos

El peleador ecuatoriano Joseph Chimbolema Morocho, oriundo de Playas, recibió hace pocos días un reconocimiento en Nueva Jersey, Estados Unidos, por haber sido el tricolor con el mejor desempeño en el reciente Mundial Jiu Jitsu, disputado también en el país norteamericano.

Si bien Chimbolema no logró ser campeón mundial, ganó 3 peleas y llegó hasta cuartos de final, en una delegación nacional que estuvo integrada por 15 deportistas tricolores, entre ellos cintas azules, violetas, café y negras de diferentes academias y lugares del país.

“Sigo sin creérmela, estuve a una pelea de llegar al podio mundial. Esta es una experiencia que no tiene precio. Me faltan palabras para agradecer a todos los que estuvieron presentes en estos cuatro meses de preparación, pero sí quiero mencionar y agradecer de todo corazón a mi profesor Fernando Soluço y toda la galera de Alliance LDE (Liga Deportiva Estudiantil) por la preparación y la exigencia en cada entrenamiento; la verdad es que no hubiera llegado tan lejos sin ustedes”, dijo en sentidas palabras el deportista.

Chimbolema tuvo que vender sándwiches para poder costearse el pasaje a los EE.UU., de ahí que aseguró que ahora el reto es crecer aún más el nivel.

