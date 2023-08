Madrid (c), durante una jornada de entrenamiento matutino en el Estadio Juvenil de Mucho Lote, con la sub 17 de Búhos FC.

El exlateral y seleccionado tricolor repasa su vida futbolística. Recuerda la transición de jugar como delantero a convertirse en defensor. Cuenta los problemas de adaptación en México y también revela el preacuerdo que tuvo en 2017 para fichar con Emelec, sin embargo, sus lesiones impidieron ese arribo.

A sus 35 años, José Madrid, ya alejado de la actividad profesional, usa los conocimientos que adquirió de estrategas como Ever Hugo Almeida, Luis Zubeldía, Mario Zaralegui, entre otros, y los adapta a sus jornadas diarias con los chicos de la sub 15 y sub 17 de Búhos FC, donde ejerce como entrenador y asistente técnico.

Antes de ser lateral fue delantero ¿Le costó esa transición?

- Siempre fui delantero por mis capacidades y potencial. Yo era atleta, quizás técnicamente no tenía mucha calidad pero siempre sacaba ventaja por mi velocidad.

- ¿Y su reconversión como lateral?

- Sale el profe Jorge Célico de El Nacional y llega Mario Daniel Saralegui, a quien considero como un padre. Él me dice ‘Madrid, te veo todo, eres rápido, fuerte y puedes jugar de marcador’, fue un cambio rotundo. Siempre fui temperamental y bravo para marcar. Me adapté y en adelante no cambié de posición.

- Tuvo un paso por Dorados de México, ¿fue difícil adaptarse?

- Viajé con Jefferson Montero. Fue la primera vez que salíamos del país y fue durísimo. Aprendí a comer chile y las fajitas de carne. La gente solamente ve el rendimiento en cancha, pero los haberes diarios es lo que ayuda a enfocarse en el desarrollo. Saber cómo llegar al entrenamiento o dónde ir para no sentirse solo y extrañar tanto a la familia son cosas que juegan en tu rendimiento que la gente no ve.

- ¿Qué fue lo que más le llamó la atención durante esos 10 meses?

Yo en mi vida había visto cómo jugadores de la Serie B llegaban a los entrenamientos en Audis, Mercedes, BMW. Acá en El Nacional no veía esas cosas. Uno aspiraba a quedarse.

- ¿Cómo se sintió al enterarse de que Edgardo Bauza lo pidió en Liga?

- Soy agradecido con él por buscarme en 2013. Cuando teníamos los clásicos contra El Nacional decía en las entrevistas ‘hay que tapar el lado derecho que está Madrid’.

- Tuvo otras propuestas, ¿por qué Liga?

- Deportivo Quito mostró interés y hasta conversé con el presidente Nassib Neme de Emelec. Decidí Liga porque en ese tiempo estaba en selección. La Tri juega en Quito, y si me quedaba en la U era más fácil que te convoquen, eso terminó pesando en la balanza.

- ¿Se arrepiente de perder la final con Emelec en 2015?

- Teníamos un equipazo y lastimosamente esa final la perdimos en Portoviejo. Emelec nos ganó 3-1 y en Casa Blanca fue 0-0. Ese año en Copa Sudamericana estuvimos a punto de dejarlo a River Plate. Estábamos a un gol del empate. Tuvimos un penal a favor y Jonathan Alves la botó.

El tricolor fue estelar con Liga en la Copa Sudamericana de 2015. En octavos de final se eliminaron ante River Plate. Cortesía

- La desilusión fue grande, ¿Qué les decía Zubeldía?

- Uf, son cosas que te marcan porque estábamos con muchas expectativas, si pasábamos a River quién quita que hubiésemos estado en otra final. Zubeldía, entró al camerino y se le fue encima a Alves, la gente tuvo que cogerlo porque el designado a patear los penales era Diego ‘El Cachete’ Morales.

- Era el llamado a suplir el puesto de Néicer Reasco ¿Qué pasó?

- Cuando llegué siempre hubo ese debate por la prensa e hinchada de quién debía ser el titular. Ponían en balanza si pesaba más la experiencia de Néicer o la juventud de Madrid. Había esa rivalidad pero entre nosotros siempre mantuvimos una amistad. Aprendí mucho de Néicer. Le pregunté todo y en la actualidad seguimos en contacto.

- ¿Es cierto que tenía un precontrato con Emelec en 2017?

- Sí. Nassib Neme me dijo que entrenara en Delfín por seis meses y que luego vaya a Guayaquil. Él siempre mostró interés desde el 2013. Mis aspiraciones eran llegar a un equipo grande. Voy al Delfín para coger ritmo de juego pero en la segunda fecha me rompí los ligamentos cruzados.

- Pasaron 8 meses desde su recuperación de ligamentos cruzados y entró en otra…

- Una vez recuperado surgió la propuesta de Guayaquil City y acepté. Recuerdo que fue al minuto 10 del segundo tiempo ante Barcelona en el Monumental. Le tiran una pelota a Joffre Guerrón, lo anticipo y me caí absolutamente solo. Cuando me levanto y piso sentía que el pie se me iba a un hueco. Tenía roto el tendón de Aquiles. El mundo se me vino abajo.

Le gusta la capacidad de manejo de grupo que tienen Luis Zubeldía y Mario Saralegui. Y en el juego destaca el trabajo del profesor Ever Hugo Almeida. carlos klinger

- ¿De ahí le nace la idea de estudiar como entrenador técnico?

- Me sentía frustrado en la casa. Cuando comencé a caminar y a trotar mi esposa me inscribió en el instituto. Entrenaba y hacía terapia en las mañanas con el City y en la tarde eran clases de 18:00 a 22:00.

- ¿Qué hizo luego de dejar el fútbol?

- Terminé mi carrera en el instituto. Hubo otros equipos interesados pero me dediqué a esto. Comencé en un equipo llamado Spartans en Santa Elena. Ese año me fue bien y pude estar ahora en Búhos donde soy técnico de la sub 15 y asistente de la sub 17.

- ¿Qué le gusta ver en sus equipos y con cuál sistema de juego se identifica?

A veces no terminamos de ser entrenadores técnicos sino tácticos. Busco a los jugadores técnicamente buenos y que sean inteligentes, esos valen por dos. Nosotros comenzamos a jugar más con 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1, ya son cosas que dependen del análisis y de cómo le puedes sacar más daño al rival.

- ¿Cuál es su referente como técnico nacional?

- Me gusta la capacidad de manejo de grupo que tienen Luis Zubeldía y Mario Saralegui. Y en el juego destacó el profesor Ever Hugo Almeida. Hay personas que dicen que El Nacional no juega tanto, que juega al pelotazo pero siempre complica a sus rivales. Por algo le ganó a Independiente en la primera etapa y fueron el equipo revelación.