José Francisco Cevallos, de criticado a héroe

José Francisco Cevallos Enríquez fue uno de los último fichajes que Emelec confirmó para esta temporada. A priori, su vuelta al país era positiva porque regresaba un futbolista de gran calidad técnica, que iba a ser puesto frente a un reto importante con el cuadro millonario.

Cevallos y la mayoría de refuerzos de Emelec en este año causaron una gran expectativa en la parcialidad del Bombillo. Si bien el año no empezó de la mejor manera para Emelec en LigaPro, el volante azul era titular y su dosis goleadora era clave. De hecho, antes de la pandemia era el jugador del plantel que más goles había facturado.

Pero al final de la cuarentena, Cevallos no logró mantener ese nivel de protagonismo de la primera parte del año. No obstante, parece que el volante azul toma fuerzas en este último tramo, pues tanto sus goles como presentaciones han sido determinantes para el Bombillo.

“Cevallos es un jugador diferente. Es de esos que tienen una visión de juego distinta a los otros, un panorama de juego que es importante de media cancha para arriba. Es normal que haya recibido críticas por ese bajón futbolístico que tuvo, porque creo que Emelec también lo sintió. Un jugador como él, si está inspirado, es vital para cualquier equipo”, dijo el exjugador azul Juan Triviño.

Cevallos marcó en el duelo contra Aucas en Quito, en la fecha cuatro de la segunda fase, y después reapareció en Portoviejo contra la Capira. Pero su influencia fue aún más trascendental en la agónica victoria ante Liga de Quito, con su gol a último minuto.

“Es un jugador que te aporta con gol, pero también con su pase entre líneas, dándole pausa al juego. A mí me gusta cuando logra combinarse con Sebastián Rodríguez, pero lastimosamente le cuesta tener regularidad. Si no tuviera esos picos tan raros en su rendimiento, probablemente no estaría jugando en el país”, manifestó el exbombardero eléctrico Carlos García.

Ambos exfutbolistas reconocen el talento de Cevallos, pero también señalan que hay un problema de regularidad que le impide ser titular, como lo fue a principio de año.

“En el Clásico entró bien y hasta me sorprendió que no haya ejecutado el penal porque esa es una de sus grandes virtudes. Ojalá pueda mantenerse así en estas dos fechas que quedan y vuelva a salvar a Emelec”, agregó Triviño.