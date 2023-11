José Francisco Cevallos: "Ante Chile debemos olvidarnos de los problemas"

José Francisco Cevallos, histórico arquero de Barcelona, Liga de Quito y la Tricolor, fue parte del primer triunfo de la selección sobre Chile en unas eliminatorias. Pepe Pancho recuerda lo complicado de los encuentros ante los araucanos, la importancia de esa victoria en el camino a Corea Japón 2002, ante una Roja con jugadores de experiencia.

El mundialista analiza al actual combinado nacional dirigido por Félix Sánchez Bas, el llamado de Javier Burrai y lo que será el duelo del martes 21 de noviembre ante Chile.

Pide a los hinchas no generar problemas en el duelo en el estadio Rodrigo Paz, disfrutar de la fiesta del fútbol, y dejar atrás el hecho de que la selección nacional fue sancionada con la resta de tres puntos en el camino al Mundial 2026 por el caso del futbolista Byron Castillo, tras una denuncia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile.

¿Cómo se viven los partidos contra las selecciones de Chile?

Los partidos de eliminatorias siempre son complicados y más aún ante Chile que hubo una historia que se la rompió hace varios años. Una selección a la que no habíamos podido vencer en una clasificatoria a un Mundial, algo que en los últimos años hemos podido conseguir con frecuencia.

¿De qué forma se vivió ese 8 de octubre de 2000 la primera victoria ante Chile por eliminatorias?

Veníamos muy dolidos y en un momento enormemente presionados porque llegábamos al partido con Chile siendo goleados (4-0) por Uruguay. Entonces estábamos en una posición difícil, habíamos mantenido la localía, pero de visitante nos costaba, sobre todo con las selecciones grandes de Sudamérica. Encima estaba la historia de que no podíamos ganarles en eliminatorias y era una selección chilena fuerte, que había estado en el anterior Mundial (Francia 98). Mantenía su estructura con jugadores de mucha experiencia como Iván Zamorano y por eso se nos hizo muy difícil. Sin embargo, mantuvimos el orden y al final un gol de Agustín (Delgado) nos dio el triunfo, que nos permitió sumar tres puntos importantes y conseguir un hecho histórico para nuestro fútbol y que sirvió de fuerza motivacional para el resto del certamen.

Pepe Pancho formó parte de la selección que consiguió el primer boleto al Mundial. ARCHIVO / EXPRESO

¿Cómo analiza el compromiso de este martes en Quito?

Creo que Chile no viene en un buen momento de resultados, lo que propició la salida de su entrenador (Eduardo Berizzo). Además, creo que está mermado futbolísticamente con una nueva generación que la está buscando, pero no la ha conseguido. Eso, por un lado, juega a favor de Ecuador. Estos cotejos se los trabaja, si bien uno quiere ganar desde el primer minuto a veces no se puede, por eso se lo tiene que trabajar en los 90 minutos y no caer en la desesperación.

¿Qué le parece la convocatoria del arquero Javier Burrai?

Tiene las mismas opciones y posibilidades que el resto, es un muy buen arquero, sale ganando el país. Destaco que no fue nacionalizado por urgencia o prioridad para que vaya a ocupar el arco de la selección, porque tenemos cubierta esa posición. Insisto, creo que sale ganando el país en una posición que es muy importante y contamos con cinco arqueros que el seleccionador puede decir atajas tú, porque han demostrado un buen nivel.

Su evaluación del proceso de Félix Sánchez Bas al frente de la selección.

No es el ideal el arranque del proceso, no solo por los resultados, porque si contabilizamos con los tres puntos que nos restaron estaríamos en los primeros lugares. Sin embargo, futbolísticamente nos está dejando algunas dudas y sobre todo el tema de los cambios, de una alineación a otra con relación al partido y al rival. Así como el sistema de juego, primero con línea de tres, luego de cuatro. Muchas modificaciones, cuando lo que ratificaríamos, de acuerdo al rival, serían uno o dos cambios estratégicos, pero no a veces cuatro o cinco variantes con relación a un partido y a otro.

El 8 de octubre de 2000, Ecuador se impuso por primera vez a Chile en las eliminatorias. ARCHIVO / EXPRESO

Está fresco el tema de la sanción solicitada por Chile. ¿Qué tienen que hacer los jugadores, cuerpo técnico e hinchada ante esta situación?

Creo que el país debe abstraerse, hoy son tres puntos, ya estamos sancionados, pero ahora se tiene que hablar única y exclusivamente de lo futbolístico. Así que, todos debemos apoyar, como debe de ser y como ha sido siempre. Porque hemos sentido el aliento de todo un país, con la confianza hacia la selección, pese a que estamos medios dolidos por la presentación ante Venezuela (0-0), que pudimos haber conseguido un mejor resultado y un buen funcionamiento colectivo, porque jugadores y cuerpo técnico tenemos.

¿Cuál es su opinión sobre el nuevo formato de las eliminatorias?

Han aumentado la cantidad de países clasificados, de cinco y medio a seis y medio. Por un lado, democratiza un poco más al dar más cupos y eso nos ayuda porque en Sudamérica, dicho por varios entendidos en la materia, está la eliminatoria más difícil del mundo. No me cabe duda de que vamos a clasificar, pero para ello tenemos que ir creciendo futbolísticamente para pensar en grande en todos los retos que se vienen, como la Copa América y el Mundial, pensando estar en las principales instancias.

