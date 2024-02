José Acevedo apunta al top ten mundial

El ascenso que ha tenido José Acevedo en los últimos dos años es sensacional. Desde 2022 acumula triunfos en Juegos Bolivarianos, Sudamericanos, medalla de oro en el Panamericano de karate, y además subió a lo alto del podio en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Con este rendimiento, su idea de cerrar el 2024 en el top diez del mundo no suena descabellada. Para ello, ya sumó sus primeros puntos en la Premier League de París a finales de enero, tras obtener un triunfo y un empate en la fase de grupos, ante Ucrania y Bélgica, respectivamente, y caer por un punto frente a Irán.

A su retorno de esta competencia, donde dice los nervios le traicionaron, Acevedo ha vuelto a sus entrenamientos en Quito y cuenta a EXPRESO sobre la ansiedad en su primer reto del año, que a él no lo dejó satisfecho, y para el cual no pudo entrenar al cien por ciento, porque, “sin que suene a excusa”, en los días previos pasó por un proceso quirúrgico menor para la extracción de dos piezas dentales.

El no haber superado la fase de grupos en París le dejó un sabor amargo, pero se ha respaldado en su entrenador para recuperar las buenas sensaciones. Y es que Dionicio Gustavo es fundamental en su carrera.

“Me gustó mucho su manera de entrenar, fuerte, exigente, y le escribí para poder unirme al grupo aquí en Pichincha. Al principio venía unos días, pero fue cuando decidí quedarme un mes completo a entrenar de lleno que conseguí mi primera medalla sudamericana, en 2022”, repasa el karateca.

Desde entonces no se ha separado del entrenador de Alto Rendimiento, ni de su esposa, la karateca Jacqueline Factos. La pareja le ha transmitido toda su experiencia y el joven no se cansa de agradecer por la buena decisión de mudarse a la capital para prepararse bajo las órdenes del dominicano.

“Ha sido una bendición haber llegado a sus manos, los resultados así lo muestran, yo dije: Aquí me quedó y aquí estoy”, asegura.

El entrenar con Dionicio Gustavo (i) le ayudó al deportista a mejorar su técnica y obtener mejores resultados. CORTESÍA

Sin duda, vive su mejor momento. Lo sabe y solo piensa en aprovecharlo. Junto a su entrenador están convencidos de que en poco tiempo conseguirá instalarse en lo alto del ranking mundial con el propósito de clasificar a la cita más importante para los deportes no olímpicos.

“Es una cosa que se puede palpar, es algo que yo sé que lo puedo lograr, que no veo lejos por los buenos resultados. Si me meto en unos World Games sería lo máximo”, dice sobre el evento que será en China, el 2025.

Para conseguir esa clasificación, que es por ranking, Acevedo debe acumular la mayor cantidad de puntos en la Premier League, con cuatro paradas en 2024: la primera; a la que ya asistió en París, y las tres siguientes a meses seguidos, en Turquía, Egipto y Marruecos, en marzo, abril y mayo, respectivamente.

La meta está trazada y él y su entrenador aseguran que asistirán a todas estas competencias, aun cuando el presupuesto para la temporada no se ha conocido y la asignación de esos recursos tardará.

Pero Acevedo solo sabe de trabajo y de una tenacidad que, dice, también se nota en el tatami de combate. “Yo no aflojo a menos que ya vea que de verdad no tengo más oportunidad, pero si no es así, yo sigo punto a punto, parezco un toro desbocado”, sentencia.

CON GRAN RESPONSABILIDAD

Acevedo, campeón panamericano, tiene en la mira sumar más puntos en las paradas de la Premier League. Leonardo Velasco / para EXPRESO

Con 23 años, el karateca ha debido asumir uno de los momentos de mayor responsabilidad en su vida, no solo por los buenos resultados que viene obteniendo, también por su situación familiar, pues su madre decidió emigrar a Estados Unidos en 2023 y él se quedó al cuidado de dos hermanos menores de edad.

“Desde chiquitito ya tomé ciertas tareas porque mi mamá fue siempre madre soltera y con mis hermanos, a los que amo con mi vida, siempre estuve ayudando”, cuenta. Puntualiza que este cambio en los últimos meses no le ha afectado en su preparación como deportista, ya que sus hermanos, de 16 y 14 años, “no dan problema”.

Además, este no es el primer cambio fuerte para él. Ya vivió un giro total a sus 18 años cuando debió dejar su natal Venezuela, debido a la situación política y económica de ese país.

Por suerte, para el deportista, su madre es ecuatoriana y él ya conocía la cultura, con lo cual su adaptación fue más sencilla al llegar a El Oro, donde está su familia materna.

De hecho, su llegada a Ecuador fue determinante para avanzar en su carrera, pues desde el año pasado es parte del Plan de Alto Rendimiento y un fijo en la selección nacional, algo que en su país de nacimiento no había conseguido hasta su partida.

