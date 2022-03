El director técnico de Barcelona, Jorge Célico, no pudo cumplir con el objetivo de llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y quedó relegado al otro torneo de Conmebol, la Copa Sudamericana, en la que solo clasifica uno a los octavos de final.

Pero en el post partido, Célico evitó señalar culpables y sí fue enfático en la falta de gol que tiene Barcelona. Reconoce que generaron opciones contra los brasileños y no fueron contundentes a la hora de embocarla.

"La tarea pendiente que tuvimos en estos 180 minutos fue no haber convertido, porque me da la sensación que generamos algunas situaciones en los dos partidos totalmente distintos pero no convertimos, creo que eso es lo que nos queda en el debe", empezó explicando Célico.

"Felicito al América MG, la realidad es que nosotros en los 180 minutos tuvimos más situaciones claras que ellos, pero en el fútbol si no la metes ahí te quedas en eso, a virar la página, pensar en el partido del fin de semana y luego lo que viene en Sudamericana", agregó.

Adicionalmente, le puso paños fríos al tema de los penales, ya que Carlos Garcés falló uno en la ida y Leonel Quiñónez erró el definitivo en la tanda tras los 180 minutos.

"Los penales si bien se entrenan y se estudian, somos todos seres humanos y podemos errar, en este caso la pérdida se produce por una definición distinta, totalmente lícita y hace que pase a grupos el América MG", explicó.

Barcelona clasificó a fase de grupos de Sudamericana e ingresará 900 mil dólares a sus arcas, si continuaba en Libertadores, eran 3 millones.