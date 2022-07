El duelo de hoy no es uno cualquiera. Barcelona atraviesa una crisis de resultados y, tantos hinchas como protagonistas, saben que una victoria es trascendental para cambiarle la cara al equipo de Jorge Célico que en los últimos ocho enfrentamiento -entre LigaPro, Copa Sudamericana y Copa Ecuador- solo ganó una vez.

Al frente tendrá a un Técnico Universitario que no vive sus mejores días y a favor de los toreros, hay una estadística contundente. Barcelona no pierde en el estadio Bellavista de Ambato, contra el Rodillo Rojo, desde la temporada 2012 cuando cayeron 3-2.

Después de ese partido, los amarillos han ganado siempre contra Técnico en Ambato. El 25 de febrero de 2018 con gol de Marcos Caicedo y, ese mismo año, en julio, 1-2, con tantos de Juan Ignacio Dinenno y Michael Arroyo.

El 19 de mayo de 2019, los toreros golearon 0-3 a los ambateños con conquistas de Cristian Alemán, Óscar Estupiñán y Félix Torres.

La temporada siguiente, en octubre, el 0-2 fue firmado por goles de Byron Castillo y Damián Díaz. Mientras que el último registro, que data del 31 de julio del 2021, Emmanuel Martínez y el Kitu marcaron la ruta del triunfo (1-2).

Célico ha sido señalado por la hinchada, que hasta pidió su cabeza en el estadio Christian Benítez tras la derrota ante Delfín. Tomará correctivos en su once inicial y también pidió disculpas a los fanáticos.

“No tengo nada más que decir que pido disculpas por no poder conseguir resultados junto a mis jugadores, porque esto no es solo entrenador, dirigentes y todos. Siento la necesidad de pedir las disculpas por no estar bien en estos partidos, pero vamos a hacer todo lo posible para revertirlo y que ellos estén felices. Nuestro afán no es que se angustien y que no la pasen bien”, dijo.

Reconoció que “estos partidos nos desestabilizaron” y que “a cualquier equipo le sucede un bajón en el que las individualidades no están bien. Espero un buen resultado para salir de este mal trance”.

Sobre Técnico Universitario fue claro al explicar que “el rival de mañana (hoy), si bien no está pasando un buen momento en la tabla de posiciones, ante 9 de Octubre tuvo opciones de ir ganando el partido. Cada partido es distinto espero que la buena racha en Ambato se mantenga mañana (hoy) pero lo cierto es que los rivales son otros y los contextos, igual”.

Explicó que hubo una charla a la interna y tendrá algunas variantes en su estructura.

“Nuestro presidente suele venir y hablé con el grupo. No es algo excepcional lo ocurrido esta semana. Haremos ajustes pensando en mejorar nuestro presente”, agregó.

Entre esos ajustes, jugarían tres volantes y Damián Díaz estaría en la banca de suplentes. Mientras que Luca Sosa seguirá siendo la baja sensible tras no recuperarse a plenitud por su lesión.