Jordi Cruyff, un técnico ausente

Jordi Cruyff lleva 40 días como seleccionador de Ecuador. Y de ellos, solo ocho ha permanecido en el país.

En ese lapso, el estratega se reunió con el directorio de la Ecuafútbol, conversó con los técnicos de las formativas, miró una práctica de la sub-23 preolímpica y dio una conferencia de prensa.

En esa cita con los medios, él advirtió que iba a viajar por Europa visitando a los jugadores que pueden ser convocados. Y hasta el momento, en el Viejo Continente solo hay registro de sus pasos por España, donde está su residencia, e Italia. En América, en cambio, estuvo en una gira por México y Estados Unidos, donde militan 31 ecuatorianos en total.

Y en su agenda también está un papel como panelista de un programa semanal de radio en la cadena SER, de España.

Cruyff consideró que los viajes para hablar con los futbolistas se convirtieron en el mejor camino, debido al impedimento para realizar partidos amistosos. De hecho, por reglamento FIFA, él podrá juntar a los seleccionados solo tres días antes del juego contra Argentina, el 26 de marzo.

Esta fórmula es común entre los seleccionadores nacionales, aunque con diferencias. Sus visitas duran máximo cuatro días, que sirven para reunirse con los principales baluartes.

De todas maneras, la larga ausencia de Cruyff en el país es algo que llama la atención a exseleccionados nacionales como Álex Aguinaga, Juan Carlos Burbano, Eduardo Hurtado y Carlos Tenorio. Para ellos, es clave que se observe también a equipos nacionales. Por ejemplo, esta semana hubo en el país tres partidos por Copa Sudamericana, uno por Libertadores y la final de ida de la Recopa Sudamericana. Y Cruyff no estuvo. Acudieron sus asistentes.

Para Aguinaga, excapitán de la Tricolor, a Cruyff no le quedó más alternativa que los continuos viajes, pues dentro de la agenda es imposible organizar un microciclo o un cotejo amistoso. Eso sí, él condiciona. “Si los viajes los hace para reclutar jugadores que militan afuera, entonces se espera que venga con una buena convocatoria”, agregó.

Por su parte, Juan Carlos Burbano manifestó su desacuerdo, dado que “se ha perdido de demasiadas cosas que pasan en Ecuador”. A su decir, los equipos y el campeonato ecuatorianos están “descuidados” porque Cruyff no se ha dado tiempo para analizar lo que ocurre dentro del país.

No ha hablados con todos los seleccionables en Europa

Carlos Tenorio considera que es un error pensar que porque juegan en Europa son cracks y opina que también debería analizar a jugadores de la Serie B. Aunque para él, todavía no es momento de determinar si está haciendo bien o mal.

Estoy muy preocupado porque a estas alturas el entrenador ya debía empezar a trabajar, a hacer un microciclo con los chicos de acá. Al menos, eso es lo que creíamos cuando el entrenador fue contratado. Sí es importante que converse con los jugadores que están en el extranjero, pero ya quedan muy pocos días para el partido con Argentina y no hemos visto hasta ahora ningún desenvolvimiento.

Si el técnico Cruyff está viajando tanto para reclutar jugadores, entonces está justificada su ausencia. De todas formas, hay partidos que se están jugando en Ecuador y que también deberían ser analizados. Si el entrenador hubiera sido un ecuatoriano, ya habríamos arrancado con ese proceso porque el equipo como está, no está lo suficientemente preparado para unas eliminatorias.

Lo lógico habría sido que el técnico se quede reclutando jugadores en el país, porque acá hay el campeonato local y hay equipos como Independiente del Valle, que ha disputado una final internacional y no hay quién analice. En este poco tiempo no se alcanza a hacer un microciclo, pero para ganar tiempo el cuerpo técnico de Cruyff debe hacer lo que él no ha hecho por su ausencia.

Juan Carlos Burbano, mundialista con Ecuador