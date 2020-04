Jordi Cruyff: "Lo que no me da la gana es informar públicamente, a cada momento"

El seleccionador nacional, Jordi Cruyff, conversó con la prensa deportiva local, en una charla organizada por la Ecuafútbol, y aclaró algunos puntos que estaba en el aire. Lo hizo de manera frontal y con la esperanza de que esos temas queden de lado y pueda avanzar con la preparación de la selección nacional.

Su ausencia en el Ecuador en la fase de preparación:

"Es una de las cosas que no logré entender. La liga no empezaba en el Ecuador (sí había juegos de Copas Libertadores, Sudamericana y Recopa) y todo el periodismo estaba preguntando dónde estaba el profe y por qué no estaba en Ecuador. La razón es muy sencilla. Hay muchos ecuatorianos jugando en ligas como la mexicana y acá no empezaba la liga. Lo normal es que esté donde están los jugadores. Lo que no me da la gana es tener que informar públicamente, en cada momento. Obviamente a mis superiores, ellos tienen los detalles de todos los viajes, cada minuto. A ellos les informo, pero les pido discreción, porque no quiero que salgan algunas reuniones que yo haya podido tener con jugadores".

Distancia con la prensa local:

"Obviamente soy más cauto porque no nos engañemos, la prensa local ha sido mucho más negativa. Cuando la liga no empezada y la gente no entendía que estaba en México y esperaba que esté 14 días esperando en el país, entendí que se busca más la negatividad que el razonamiento lógico y obviamente me pone más a la defensiva. Al final siempre se me juzgará por los resultados y no por ser simpático y esto funciona así, más en el fútbol. Además, al inicio me hicieron una serie de preguntas que forman parte de la discreción de mi trabajo. La prensa del extranjero, en cambio, no me pregunta por Ecuador, me pregunta por mi padre, por el Barcelona de España, Ajax".

Cuerpo técnico de Xavi Hernández para el Barcelona de España:

"Nunca he dado mi reacción sobre esa posibilidad en sí. Deme el crédito de ser lo suficientemente inteligente para no generar la polémica con mis declaraciones al respecto. Me ha sorprendido porque algunos dirigentes han hablado más de la cuenta. Eso de Xavi fue antes de que firme por Ecuador. Se le sigue dando bomba a algo anterior. Quizás volvió en su momento por las declaraciones de Xavi y eso es bueno porque habla de lealtad, es un cumplido. Pero a él le preguntan qué hubiera hecho en caso de firmar por el Barcelona y dijo eso, pero fue en diciembre, antes de mi firma por Ecuador. Yo en el momento estoy serio con mi selección, todo mi foco ha ido a la selección".

Convocatoria a jugadores que cometieron actos de indisciplina

"No conozco un jugador que no haya cometido un acto de indisciplina o equivocación. Lo importante es la reacción posterior, que lo entienda y no lo cometa después. Aquí se habló mucho de ciertos episodios. Mi trabajo, al final, es intentar que el jugador aproveche la segunda oportunidad, si la vuelve a tener, y que no cometa el mismo error que le ha costado muchas críticas. El que se ha dado cuenta puede ser uno que dará el 100 %, algunos pueden dar e irán con más motivación para intentar, a su manera, pedir perdón. Entiendo que hay una discusión y la comprendo, pero si quieren ir al Mundial en la vida hay que saber perdonar y pasar a la siguiente fase en algunos casos".

Su viaje a España previo a la pandemia:

"No había más aviones de Ecuador a España. El fútbol se estaba suspendiendo en todo el mundo, yo tengo hijos menores y antes de nada soy padre. Ellos me necesitaban en ese momento y supongo que ustedes también lo harían por sus hijos. Yo hice lo mío. Si me critican esas cosas no me pidan que sea comprensivo con otras cosas. No estoy dejando de trabajar. Sigo viendo videos pasados, sigo trabajando, pero mis hijos me necesitan en un momento de pandemia. La gente opinó muy fácil en ese momento porque el problema no era tan difícil, pero ahora que desgraciadamente ha llegado al Ecuador entienden mi decisión. El que no lo entiende, que se lo haga mirar porque el problema es suyo, no mío".