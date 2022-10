Una espinita de nostalgia para unos; una sensación de ansiedad para otros, y toda una alegría inmensa para una ciudad que recobra uno de sus íconos más importantes en el deporte: el viejo y querido estadio de béisbol Yeyo Úraga.

La acción volvió al renovado estadio Yeyo Úraga cinco años después Leer más

“Tengo una espina en el corazón de ver la remodelación, de ver nuestra segunda casa, porque nosotros llevamos más tiempo en el Yeyo que en nuestros hogares. Dan ganas de sacar las lágrimas, de llorar al encontrarnos con tan buenos amigos aquí”, fueron las palabras de Bonifacio Morán, una de las antiguas estrellas del béisbol ecuatoriano, luego de ver con nostalgia el renovado estadio.

El estadio de béisbol Yeyo Úraga volvió a abrir sus puertas el pasado sábado, donde Barcelona fue derrotado 4-3 contra Los Eléctricos. Lo especial del encuentro fue el homenaje que se realizó a las viejas figuras.

El antiguo beisbolista recordó que en su época el estadio tenía gradas de madera, el diamante era lo único en arcilla, todo estaba rodeado de piedra, y los camerinos estaban más retirados del campo.

El Yeyo Úraga volvió a tener acción con el compromiso entre Barcelona y Los Eléctricos. Christian Vinueza

Ahora, ve ante sus ojos un escenario con una nueva cancha con césped natural, una gradería más cómoda y el home recubierto con arcilla roja de Cuenca.

Bonifacio fue referente de la historia del béisbol ecuatoriano, dejó 23 años de su vida en el Barcelona y se retiró en el año 89 para atender a su familia y trabajar como agricultor.

Aunque no recuerde con exactitud contra quién jugó en su último partido, para él todos sus encuentros fueron como una final. “Yo fui lanzador, era el cuarto bate del equipo, jugaba en todas las posiciones, tenía el espíritu y alma para después salir, teníamos que festejar con una fría”.

El Yeyo Úraga vuelve a la actividad el 15 de octubre con un Clásico del Astillero Leer más

Lo que más le generó nostalgia a Bonifacio en la reinauguración del Yeyo Úraga fue ver jugar a una nueva generación de beisbolistas en Barcelona, equipo que siempre estuvo en su corazón por los lindos recuerdos, anécdotas y viajes a países como Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela y Panamá.

Al ver a los jóvenes de 16 y 17 años jugar, recordó que a su edad aprendió de su gran maestro Ricardo Garzón García en la escuela de béisbol que había en el estadio. Pasó todos sus días entrenando junto a otros 60 muchachos, quienes se reunían desde las 14:00 hasta las 19:00.

“En la época que jugaba, venía a pie desde el Cerro Santa Ana hasta aquí. Con 40 centavos comprábamos una tortilla para comer en todo el recorrido”, resaltó la vieja estrella de la pelota chica.

En la reinauguración del Yeyo, la dirigencia lo presentó ante las nuevas figuras del Ídolo como un gran referente de la historia del béisbol ecuatoriano. “Esa gente no me conoce, hace 34 años me retiré del béisbol y estos muchachos tienen todo un camino por recorrer”, aclaró.

Entre los nueve chicos que conoció estaba Moisés Ramírez, un joven venezolano de 16 años que llegó a Guayaquil hace cuatro meses y que ese día jugaba su primer partido “con un equipo tan respetado”, resaltó.

Trabajos del Yeyo Úraga se acercan al 50 % Leer más

El público volvió a las graderías del estadio Yeyo Úraga. Christian Vinueza

El joven, que llevaba la camiseta número 28, expresó su felicidad “con el público, con la gente que me está apoyando desde Barcelona. Es la primera vez que juego en Ecuador. Siento emoción de representar a este equipo”.

Mientras observa el juego, Morán dice que siente un poco de arrepentimiento por haberse retirado tan joven, pero ahora disfruta como espectador. Además, celebra reunirse con sus viejos amigos que le dejó este deporte, un espacio que dedica para hablar de todas sus anécdotas. “Cuando nos reunimos nos vamos a comer y comenzamos a recordar tantas vivencias que hemos tenido, te dan hasta ganas de llorar”.

Recuerdos y homenajes

Durante el reencuentro que se realizó en el estadio Yeyo Úraga por la inauguración de sus nuevas instalaciones, además del juego, también hubo la presentación del artista Fulanito, quien animó, motivó y puso a bailar al público antes de que iniciara el partido.

Luis ‘Cholo’ Calamaris Oliva fue uno de los homenajeados. Christian Vinueza

El 'nuevo' Yeyo Úraga estará listo en cinco meses con presupuesto de $145.000 Leer más

En la mañana del sábado, la nostalgia se apoderó de los espectadores del lugar cuando se realizó una conmemoración a los grandes del béisbol ecuatoriano que dejaron su legado para las nuevas generaciones por sus brillantes ejecutorias en este deporte.

Entre los homenajeados estuvieron Eloy Guerrero Sánchez, Manuel ‘Mikemo’ Pérez Tello, Francisco ‘Pachón’ Sánchez de León, Arturo Zoller Hill, Luis Foyaín Damas, Ricardo ‘Kike Santos Dueñas y Luis ‘Cholo’ Calamaris Oliva.

Este reconocimiento fue a través de una pequeña placa que los señala a cada uno como “referente histórico de esta noble disciplina deportiva en nuestra ciudad y el país”.

También se contó con la presencia de otros gigantes del béisbol, como Bonifacio Morán Yela, Diego Valenzuela Andrióuli, Alfredo Veintimilla Silva, Ángel Ochoa Vera, Pedro Toledo Matamoros, Ángel Gómez Aguilera, Francisco Plaza Bohórquez.