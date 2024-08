Jhonatan Narváez en París 2024: "No es una locura pensar con una medalla"

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez lleva ya una semana en París, en absoluta concentración y muy enfocado en la prueba de ruta que disputará la madrugada del sábado 3 de agosto como único representante ecuatoriano.

Los 273 kilómetros, el trazado más largo en la historia de los Juegos Olímpicos, demandan la mejor versión del Lagarto que esperará la estrategia de los países más fuertes para aprovechar su experiencia e intentar el podio. En medio de sus últimas horas de preparación, se permite un diálogo con EXPRESO, en el que refleja mucha serenidad.

¿Cómo vive el enfrentar nuevamente una cita olímpica?

Estar en los Juegos Olímpicos significa muchísimo porque esto no es cada temporada, es cada cuatro años y uno está representando al país. Es una ocasión que, personalmente, valoro, y que me llena de orgullo y motivación.

Experiencia no falta. ¿Fue el primero en llegar al ciclismo europeo?

Creo que yo fui el primer ecuatoriano en un equipo continental europeo. Fue el Klein Constantia, club checo filial de un World Tour. Soy consciente de haber hecho primero ese camino, pero también tengo la certeza de que hay más futuro en Ecuador y próximamente vendrán muchos chicos atrás que van a conseguir cosas importantes.

Preparación en estos Juegos y análisis de la prueba de ruta en Paris

En mayo, el ecuatoriano Jhonatan Narvaez del equipo Ineos Grenadiers ganó la primera etapa del Giro D'Italia 2024. Cortesía

¿Cómo ha sido la preparación de cara a estos Juegos?

La preparación fue bastante parecida a la que hicimos antes de Tokio 2021. Hice el proceso que necesitaba, hice las cosas y estoy tranquilo por eso. Solo puedo controlar las cosas que están en mis manos y eso, justamente, lo tengo bajo control.

Mucho se habla de la ruta de París y cómo se adapta a su perfil. ¿Cómo describe el recorrido?

El trazado de París es muy exigente, no por el tipo de subidas que hay, sino por la distancia. Estaremos en carrera seis horas y media, y lo hace más difícil el hecho de estar solo como ecuatoriano, abastecerse de comida e hidratación por uno mismo. Voy a intentar desenvolverme lo mejor que pueda y aprovechar las habilidades que tengo en estas carreras.

¿Y al estar solo se puede aplicar alguna estrategia, qué ha planificado?

En este tipo de competencias hay equipos completos con más corredores, naciones que vienen con cuatro o tres ciclistas y ellos van a controlar la carrera, lo cual es algo bueno. Eso es lo que hay que esperar, a ver qué hacen ellos para ver si se tiene la oportunidad de sacar un buen resultado.

¿Con todo el ruido de las últimas semanas, cómo se mantiene concentrado?

Creo que como deportista profesional, en estos últimos días hay que mantenerse sereno, con calma. Es un evento muy grande, no hay que dejarse ganar de la ansiedad o nervios, porque eso es perjudicial para un atleta de alto rendimiento. Creo que la clave en este tipo de pruebas de un día, tan agresivas y estresantes, es mantener la tranquilidad, y a la vez correr con inteligencia.

¿Es una locura soñar con una medalla suya?

Claro que no. No es ninguna locura soñar. Me preparo, entreno todos los día para eso. Hay trabajo y yo espero conseguir una medalla.

