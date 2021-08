John Zambrano: “La queja de Carapaz está bien, pero no solo es el deporte”

El vicepresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), John Zambrano, reveló la lista de la delegación de Ecuador que viajó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y detalló las funciones que cumplen. Esto, tras las declaraciones del ministro del Deporte, Sebastián Palacios, quien afirmó estar preocupado por la falta de entrenadores en el Team Ecuador. Además, comparte las declaraciones de Richard Carapaz, quien denunció la falta de apoyo al deporte ecuatoriano.

Tamara Salazar: "Esta medalla se debe al trabajo, al esfuerzo y a la dedicación" Leer más

- ¿Por qué cree que los deportistas están denunciando falta de apoyo?

- Richard Carapaz hace una declaración que yo puedo decir que tiene razón. Lo que pasa es que la gente lo ha tomado por el lado del deporte, pero la realidad es que Carapaz dice que el Estado ecuatoriano no lo ha apoyado, pero así ha sido con toda actividad en Ecuador. Si te vas hacer atender a un hospital público vas a decir lo mismo que Richard, porque la atención no es buena. Esto ha durado las últimas cuatro o cinco décadas. La queja de Carapaz está bien, estoy de acuerdo, pero no solo es el deporte. El deporte es parte de la realidad del país.

- ¿Ustedes cómo toman estas declaraciones?

- Cualquier deportista de cualquier rama, exceptuando a los futbolistas, dirían lo mismo. Jefferson Pérez dijo lo mismo cuando quedó campeón (en Atlanta 1996). Ahora, yo te digo una cosa, el plan de alto rendimiento ni siquiera está en la ley del deporte, no está seguro para nadie. Si es una ley, el estado tiene que cumplirla. Acá existe un acuerdo ministerial y cada año te pueden cambiar las normas a decisión del ministro de turno. No solo Carapaz sufre estos problemas, también nosotros. El dinero para ir a Río 2016 lo recibimos un día antes de partir a Brasil.

- El ministro del Deporte, Sebastián Palacios, acusó la falta de entrenadores en la delegación de Ecuador.

- Yo creo que la queja de Carapaz es la original. El ministro del deporte en un arranque de nervios y poco recorrido, para distanciarse de las ‘balas’ que ‘dispara’ Carapaz, en un ‘arte’ de querérsela sacar de encima agarra las ‘balas’ y se las tira al Comité Olímpico. Desde que Carapaz habló, yo he visto que el ministro da hasta cinco entrevistas diarias y en todas ‘achaca’ de culpable al Comité.

- ¿A Tokio viajaron personas ajenas al deporte?

- Qué más prueba quieres. Yo como vicepresidente del COE no viajé a Río 2016 y a Tokio tampoco porque hay gente más esencial que debe viajar. Solo tres dirigentes presidentes de la ecuatoriana viajaron a Tokio: Manuel Bravo, de atletismo; Luis Zambrano, de pesas y Oswaldo Hidalgo, de ciclismo. El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico decidió que las federaciones con más clasificados debían llevar más gente de apoyo. Está en la lista de la delegación de 101 personas.

Si te vas a hacer atender a un hospital público vas a decir lo mismo que Richard, porque la atención

no es buena

John Zambrano, vicepresidente del COE

- ¿La esposa del ciclista Alfredo Campo está acreditada para los Juegos?

- Sí, pero no fue como su esposa (Ana María Crespo). Ella es parte del equipo de Campo porque maneja el software de los programas de las carreras de Alfredo. No sé cómo se conocieron, pero ella fue importante para el diploma olímpico de él. Te lo puedo decir en triatlón también. La deportista Elizabeth Bravo y el entrenador Francisco Tirado son esposos. En el tema de Marina Pérez y Diana Durango dicen que un presidente de federación viajó disfrazado de entrenador, y obviamente se refieren a Joselito Padilla, el presidente de la Federación de Tiro. Joselito fue el entrenador de tiro en Río 2016 y esta vez lo volvió a hacer porque el técnico mexicano que contratamos se fue con Aruba. Entonces, lo más idóneo era ponerlo a él.

- ¿Se podría decir que son comentarios desatinados?

- Sobre todo, porque ni siquiera dan los nombres de las personas que viajaron y solo dicen “viajó la esposa del entrenador tal”. Estas críticas deben ser para mejorar y no para el escándalo que se armó, que puso nerviosos y desencajó a los deportistas nacionales que están en Tokio.

- ¿Quién eligió a las personas de la delegación para Tokio?

- El COE no la escoge. Cada Federación manda los nombres de las personas que van a viajar. El COE asigna el cupo. Eso se da porque la organización (Comité Olímpico Internacional) de estos eventos te pone cupos. No es como dice el ministro: “pero si yo di la plata para que vayan más”, y solo podemos llevar a 101 personas. Te dan cupo de atletas, de oficiales y delegados.

Alfredo Campo satisfecho con su quinto puesto y diploma olímpico Leer más

- ¿Hay una mala relación entre el COE y el ministro del Deporte?

- A partir de las declaraciones de Carapaz. Aquí en las oficinas del COE estuvo el ministro conversando con nosotros y él conocía esta lista. Entonces, ahora él dice que lo han engañado. Que diga qué cosas no hemos cumplido.

- ¿Cuál es la solución a esto?

- El deporte ecuatoriano necesita más dinero y una ley mucho mejor que la que tenemos, eso te engloba todo. Sin una ley apropiada no se va a poder hacer nada. Nosotros solo tenemos un presupuesto anual de ochocientos mil dólares. Nosotros tenemos la razón cuando decimos que la delegación que viajó es la que debía ir.