John Yeboah y siete jugadores más se quedaron con las ganas de jugar con la Tri

John Yeboah (c) llegó a la Tricolor por primera vez, pero el jugador de 23 años no recibió minutos por Félix Sánchez.

Con las ganas de jugar y de demostrar el por qué de su convocatoria. Así se quedaron varios jugadores que fueron citados a la Tricolor, para los duelos ante Bolivia y Colombia, por la tercera y cuarta fecha de las eliminatorias al Mundial del 2026.

Para esta jornada clasificatoria, el estratega Félix Sánchez citó a 26 jugadores, pero solo utilizó a 18 en los cotejos que se dieron en La Paz y Quito, respectivamente.

Uno de los jugadores que hizo una travesía para sumarse al primer llamado nacional fue John Yeboah.

El nacido en Alemania, pero de padre ghanés y madre ecuatoriana, milita actualmente en el Raków Czêstochowa de Polonia y tuvo que recorrer 10.663 kilómetros para llegar a Quito. Es decir viajó más de 20 horas.

De Yeboah había alta expectativa, debido a que en su país de nacimiento ha sido comparado con el brasileño Vinicius Jr, por su forma de jugar, pero al parecer nada de esto convenció a Sánchez, quien no le dio un solo minuto en la Tri.

Otro que llegó desde muy lejos para unirse al combinado nacional y que no tuvo su chance fue Luis Segovia.

El zaguero del RWD Molenbeek de Bélgica, también tuvo un periplo como el de Yeboah, debido a que recorrió 9.641 kilómetros para llegar al país.

Hubo otros como Junior Sornoza, que no tuvieron que viajar nada para llegar a la selección, pero que también se quedaron con los churos hechos.

El Zorro regresó a una convocatoria oficial luego de dos años y se esperaba que tuviera espacio, al menos en el cotejo frente a Colombia.

“No hay nada que reprochar. Uno está presto a las órdenes del profe, no me tocó jugar ahora pero seguiré trabajando”, dijo Sornoza.

Ahora habrá que esperar hasta el 10 de noviembre para conocer la última nómina del año de Ecuador, para los cotejos ante Venezuela y Chile, que se darán el 16 y 21 de dicho mes, respectivamente.

