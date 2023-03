La parábola del hijo pródigo le cae como anillo al dedo a Joaquín Vergés. El año anterior, a mitad de temporada, el uruguayo dejó Gualaceo por ir a 9 de Octubre, pero las cosas no salieron como él esperaba.

Ricardo Gareca se aleja de la Tricolor y ahora apunta a Velez Sarsfield Leer más

El charrúa llegó al cuadro guayaquileño como figura y goleador del conjunto azuayo (con nueve goles), pero en el Súper 9 apenas marcó un solo tanto, fue relegado al banco y al final de temporada se terminó yendo a la Serie B.

Sin embargo, la vida y Gualaceo le dieron una nueva oportunidad. El jugador de 30 años regresó al equipo del que, según él, no debió salir. Y el sábado, en el arranque de la LigaPro, celebró ganando (2-1) y marcándole a Barcelona.

“En la vida uno aprende de los errores o de las experiencias. Haber dejado Gualaceo fue una mala decisión, porque en 9 de Octubre no jugué lo que esperaba (11 partidos), perdí ritmo y no pude demostrar mi fútbol”, le contó a EXTRA el volante de 30 años.

Vergés reveló que la decisión de irse al Súper 9 se dio porque pensó que iba a tener un crecimiento deportivo.

“Uno siempre quiere crecer, tener nuevas experiencias. A mí me buscaron Barcelona y 9 de Octubre. Este último terminó haciendo una propuesta económica que fue atractiva para mí y Gualaceo”.

Pero tras aquella experiencia, el charrúa reconoció haber aprendido que lo económico no siempre da felicidad. “En ese momento no pensé tanto en el plano deportivo. El profesor Juan Carlos León fue quien me pidió, pero tras su salida llegaron Silvano Estacio y David Dóniga, a quienes no les gustó mi juego y me terminaron relegando al banco”.

El ex Montevideo Wanderers acotó que haber salido en buenos términos de Gualaceo fue lo que favoreció su regreso. “Con el club nunca quedamos mal, mi salida le dejó un rubro económico. Por eso se me hizo fácil volver. Ahora no me pienso ir tan fácil (risas)”.

Pero pese a que arrancó bien su nueva etapa con el elenco azuayo, Vergés aseveró que no la estaba pasando bien a nivel deportivo antes de que se inicie el torneo.

“En la pretemporada no me estaban saliendo las cosas. No me hallaba en el funcionamiento del equipo, pero en el partido ante Barcelona me sentí mejor, más activo y participativo. Al final se dieron las cosas a nuestro favor, aunque sé que debo ir mejorando”.

El uruguayo aseguró que el triunfo que lograron ante los canarios (el tercero al hilo) tiene motivado al elenco azuayo.

“Sabemos que esto recién empieza, pero en el camerino festejamos muchísimo, porque le volvimos a ganar a un equipo grande del país. Esto nos reafirma que también podemos pelear cosas importantes”, finalizó.