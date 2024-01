Joao Rojas califica como "fracaso" su paso por Monterrey de la Liga MX

El vínculo entre Joao Rojas y Monterrey llegó a su fin días atrás y el futuro del jugador ecuatoriano aún no se define a pesar de las diversas supuestas ofertas que tendría por equipos mexicanos e incluso se habla del interés de Barcelona.

Rojas expresó su gratitud en redes sociales por los Rayados, además de catalogar su primer paso por un club internacional como un "Fracaso".

"No podía dejar pasar por alto, agradecer a este club maravilloso y no solo por su grandeza sino por quienes lo componen. Afición, Directivos, jugadores, doctores, scouting, cocina, la gente limpieza, etc… Fracaso! Me repetí mucho esta palabra hasta poder asimilarla y reconocerlo. Aunque podría poner de excusa la lesión, la falta de minutos, etc. Es lo que es. Gracias por mucho y perdón por tan poco", manifestó Joao en su cuenta de Instagram en la que acompañó de una foto con la camiseta del equipo mexicano.

El volante tricolor de 26 años con Monterrey jugó 13 partidos y a penas anotó 2 goles. Sufrió una lesión (se rompió el ligamento cruzado anterior), tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y pasó por un extenso periodo de recuperación que además lo dejó fuera del radar de la selección ecuatoriana.

