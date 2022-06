El atacante ecuatoriano de 24 años, Joao Rojas, llegó a México para unirse a su nuevo club, los Rayados de Monterrey y fue recibido por muchos simpatizantes y medios aztecas.

El Bombillo no se amilanará en Brasil Leer más

Y es que la contratación de Rojas ha generado una novela que al final tuvo un desenlace favorable para los mexicanos, quienes buscaban con interés al atacante tricolor.

A su llegada al aeropuerto en Monterrey, Rojas habló de su nuevo desafío.

“Estoy muy emocionado. Se ha generado mucha expectativa y quiero estar a la altura, dar mi profesionalismo, mostrar mis capacidades técnicas y todo a servicios de mi grupo. Buscaré adaptarme lo más rápido posible”, empezó explicando el ecuatoriano.

Rojas ha sido observado por varios clubes del fútbol mexicano y hasta de Europa, pero reconoció que la más tentativa era la de los Rayados.

Alexander Domínguez vuelve a la órbita de Liga de Quito Leer más

“Es la opción más importante que he tenido, el tema contractual (negociación con Emelec) era complicado, pero Monterrey siempre mostró interés por mí, hace un año me venía siguiendo y que se pueda realizar esto, es muy bueno”, agregó.

Al preguntarle si venía en buenas condiciones físicas, Rojas admitió que está listo para jugar cuando el técnico, Víctor Manuel Vucetich, lo necesite.

“Vengo entrenado muy bien, no he hecho partidos amistosos por obvias razones, pero me vengo entrenando para que pueda jugar cuando el cuerpo técnico lo decida”.