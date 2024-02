Joao Rojas: "Nunca conversé con Pileggi... Emelec me debe plata"

El delantero Joao Rojas buscará conquistar la estrella 17 con Barcelona, aseguró el décimo refuerzo torero que esta campaña peleará por un puesto estelar en el once del entrenador Diego López, tanto en LigaPro como en Copa Libertadores.

“Cuando tu llegas a una institución tan grande, el objetivo final es conseguir títulos”, mencionó el miércoles 28 de febrero el ofensivo mediante rueda de prensa en las instalaciones del estadio Monumental.

Al ser consultado sobre su fichaje en el Ídolo, el exjugador de Emelec acotó: “La decisión que tomé es brava, pero solo un tipo con mi personalidad podría tomar este reto”.

Rojas desmintió los rumores que lo involucraban con un posible retorno al Bombillo en 2024: “Yo nunca conversé con el presidente (José Pileggi), nunca me llamó, tampoco creo que hubiéramos conversado porque Emelec me debe plata”.

🚨 "Es mentira, yo NUNCA conversé con el presidente (José Pileggi), nunca me llamó, tampoco creo que hubiéramos conversado porque #Emelec me debe plata" 🤯



El ariete evitó hablar del tatuaje del escudo que tiene de su exclub en la pierna derecha aludiendo que “a la gente no le interesa lo que tenga, le interesa que gane Barcelona”.

Nacido hace 26 años, Rojas declaró no estar al 100% en ritmo competitivo, y su presencia este domingo ante Imbabura es un dilema: “Me siento fuera de chispa, aún con la pelota enemistada un poquito. Estoy intentando entrenar al ritmo de siempre para compensar”.

Cabe recordar que el profesor Diego López no podría alinear con sus onces refuerzos ya que, de momento, no estarían inscrito en el sistema Comet porque la directiva que encabeza Antonio Álvarez no cuenta con el reconocimiento del Ministerio del Deporte.

