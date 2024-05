Jhonatan Narváez: Un cupo olímpico basado en desempeño y resultados

Los resultados positivos alcanzados en el primer quimestre de este año avalan el que Jhonatan Narváez haya obtenido la única plaza ecuatoriana para las pruebas de ruta y contrarreloj de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La designación no fue una coincidencia. El primer gran triunfo del pedalista de Ineos Grenadiers fue el título en la clásica (carrera de un día) Down Under Classic, en Australia, país en el que logró el segundo lugar en la clasificación general de la Santos Tour Down Under.

Richard Carapaz: La última chance que tiene para ir a los Olímpicos Leer más

Posteriormente, el nacido en Sucumbíos también participó en la Surf Coast Classic, donde terminó en el puesto 38 y en la Cadel Evans Great Ocean Road Race, fue quinto.

Una vez finalizada su agenda en suelo australiano, Narváez puso la mira en el primer objetivo de la temporada: el Campeonato Nacional que se disputó en Riobamba (Chimborazo). Allí priorizó el descanso por el viaje y no compitió en la contrarreloj, ganada por Richard Carapaz, sino que como estrategia apuntó a la ruta y la ganó, arrebatándole a la Locomotora la posibilidad de hacer el doblete en Ecuador.

“Soy un buen ciclista para carreras de un día, para cazar etapas en vueltas grandes... voy a seguir luchando por ganar carreras que se adaptan a mi condición física”, avisó El Lagarto, quien dijo no haber celebrado Navidad ni Fin de Año, enfocado en su preparación.

Ya fue olímpico

El compromiso estaba dado desde 2023, cuando Jhonatan ganó el oro en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile; y antes, en 2021, fue uno de los gestores para que Carapaz obtuviera el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Este año, ya en la primera etapa del Giro de Italia, Narváez venció en el sprint final al casi imbatible Tadej Pogacar, algo que le valió para que el equipo de Pogui, el UAE Emirates, se fije en él para la próxima temporada.

Sigue leyendo: (Tricolores juveniles por un cupo para el Sudamericano de Asunción)

El Lagarto, quien compite profesionalmente en Europa desde 2016, tenía como objetivo este año ganar dos etapas en Italia, de las cuales una se le dio, y en las siguientes estuvo cerca: fue segundo en la 12, quinto en la sexta y cuarto en la 19.

Los cuatro buenos resultados confirmaron que Narváez es bueno en etapas de media montaña, perfil que se adapta a las condiciones y características que ostenta y que tendrá que enfrentar en los 273 kilómetros, con 13 elevaciones medias, que disputará en la ruta de París 2024.

El análisis de los expertos

Anderson Padilla, entrenador del equipo continental ecuatoriano Movistar Best PC, analiza y hace una lectura imparcial de Narváez en París. “El trazado de los Juegos le favorecerá mucho a sus condiciones, porque es un corredor explosivo, que pasa muy fácilmente puertos de hasta 3 km con pendientes medias. En París no se va a encontrar con ascensos de más de 1 km, que serán perfectos para él y no para escaladores natos”, dijo a EXPRESO.

En eso coincide el exciclista Paulo Caicedo, ganador de dos Vueltas al Ecuador (1987 y 1994), y actual entrenador. “Jhonatan para carreras de un día es uno de los mejores que hay hoy en día en el mundo, esto dicho por expertos internacionales”, dijo La Bruja, como se lo conoce al adiestrador en el mundo del ciclismo local.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!