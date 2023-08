John Jairo Ontaneda no sabe lo que es perder un partido ante Barcelona. Se siente afortunado por tener ese corto récord de tres cotejos invictos con Gualaceo ante el Ídolo. Este domingo 6 de agosto cuando lo enfrente espera seguir sumando la cuenta.

Al defensa nacido en la parroquia Pancho Negro, de La Troncal, provincia de Cañar, se le infla el pecho al decir dónde empezó su ‘vicio’ con el balón.

Lleva tres temporadas con los auriverdes del Azuay, cuando el plantel estaba en la serie B. Es agradecido con el técnico Leonardo Vanegas por la confianza que deposita en él y que le ha permitido consolidarse en la defensa.

¿Cómo se asumen los duelos con Barcelona en un equipo joven como Gualaceo?

Tenemos ansias de jugar la segunda etapa. Estamos preparados de manera física y mentalmente para enfrentar a Barcelona, sabemos que será un encuentro durísimo, ya que su hinchada influye bastante. Le hemos ganado tres partidos, y como se dice, ellos están con la sangre en el ojo para podernos vencer, pero nos hemos entrenado muy bien para seguir con la buena racha ante Barcelona. Ellos se han armado igual que nosotros.

¿Y cómo se siente ganarle al equipo de mayor hinchada en el país?

Las tres veces que hemos ganado he podido estar en el campo de juego, me han escrito amigos y hasta la familia me molesta por ganarle al mejor equipo del país (sonríe). Esto es fútbol. Siempre salimos a ganar. Sé el impacto que se tiene ganarle a Barcelona y más cuando es nuestro segundo año en la serie A.

¿Qué le ha dicho su familia cuando vencen a Barcelona?

Tengo familiares que son hinchas de Barcelona, Emelec, Liga de Quito, pero después de las bromas me dicen que me apoyan en todo. Ojalá que también lo hagan en este partido. Pertenezco a Gualaceo que me ha dado la oportunidad de jugar.

Ontaneda es una de las piezas claves de Gualaceo. API

De vuelta al Monumental.

Será nuestra segunda vez en la historia (Gualaceo ganó 1-0 a Barcelona el 20 de abril de 2022). La primera fue de ensueño, llegar a ese lindo estadio y ganar. Ahora tenemos que ir con la misma fe.

Con Gualaceo le han visto ‘la cara’ a los grandes de LigaPro.

Puede que sí, ha sido una experiencia gigante, hemos ganado a Barcelona y Emelec, pero esta segunda etapa debemos conseguir los primeros lugares para poder clasificar a algún torneo internacional.

¿A qué equipo seguía cuando era niño?

Viví de joven todo lo que hizo Liga de Quito cuando lo ganó todo (Copa Libertadores 2008, Sudamericana 2009), me gustaba seguir sus partidos, al igual que lo hacía con Barcelona y Emelec, pero siempre me gustó Liga.

¿Y su futbolista favorito?

Trataba de no perderme ningún encuentro de los que jugaba Sergio Ramos (ex Real Madrid y selección española), la calidad y su fuerza de carácter eran para imitar. Y en Ecuador siempre me gustó lo que hizo Antonio Valencia, su entrega total era espectacular, y con su humildad llegó lejos. Me veo reflejado en su carrera. Soy de un sector humilde como Pancho Negro (parroquia de La Troncal) y ahora estoy en la serie A. Sueño con vestir la camiseta de la Tricolor, como lo hizo Toño.

¿Cómo se inició en el fútbol en Pancho Negro?

Esa es mi tierrita. Creo que llegué tarde al fútbol profesional. Nunca tuve formativas, mi padre Freddy Ontaneda formaba equipos, tenía uno que se llamaba San Francisco, recuerdo que mis primeras giras fueron por La Troncal, Jesús María, Naranjal, Balao y me hacía jugar.

¿Y su salto al profesionalismo?

Llegué a Santos del Guabo en 2015, luego pasé a River Ecuador en 2016, en 2018 estuve en el Grupo Alcívar, después a Fuerza Amarilla y hasta que en 2021 llegué a Gualaceo que estaba en la serie B. Ese mismo año subimos a la A y luego se fueron cumpliendo algunos sueños. Jugar de manera profesional siempre fue mi ilusión.

¿Siente el apoyo de la gente en su tierra natal?

Siempre me han apoyado, porque me conocen que jugaba en varios equipos de La Troncal, Pancho Negro y Naranjal, ahora creo que los he hecho a algunos hinchas de Gualaceo (sonríe), claro que primero tienen a Barcelona, Emelec o Liga de Quito.