Jhojandry Monsalve, de policía a creativa de Barcelona

Hasta hace cuatro años, Jhojandry Monsalve no vestía de corto ni estaba en una cancha de fútbol pateando un balón. Impensable para ella, que patrullaba las calles de su natal Caracas, pues formaba parte del Grupo Especial de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela.

Una de sus principales funciones dista mucho de lo que hace ahora (ser la conductora de juego en Barcelona), pues en ese tiempo tenía que mantener el orden cada vez que se daban amotinamientos en la capital venezolana.

Jhojandry revela a EXPRESO que se enroló a la Policía de su país por obligación de su familia, ante su negativa de estudiar alguna carrera universitaria. “Mi madre fue la que me obligó a realizar el curso en la Policía. Recién había terminado el colegio y mi intención no era estudiar en la universidad, sino que quería jugar fútbol profesional”, cuenta la volante amarilla.

La jugadora, de 24 años, asegura que cumplió funciones como gendarme casi por un año, pero “por miedo a morir” en algún enfrentamiento optó por abandonar su país. “Durante el tiempo que fui policía, cada vez que salíamos a las calles sentía mucho miedo, pero mi decisión de apartarme se dio tras un enfrentamiento con unos manifestantes que usaron un bus para enfrentarnos. En ese momento atropellaron a dos compañeros y yo me salvé de milagro”.

Jhojandry Monsalve (segunda de la derecha), cuando era policía en Venezuela. Cortesía

Tras ese suceso, Jhojandry decidió dejar el uniforme y las armas para llegar a Ecuador a mediados de 2018 y jugar en el club J. Tsáchila de Santo Domingo. “Un amigo que es árbitro me hizo los contactos con los directivos del equipo. Apenas llegué me fui a probar y me quedé, pero como no clasificamos al zonal, me fui a vivir a Ambato donde una amiga”.

Ya en Ambato, Jhojandry tuvo que trabajar en una exportadora de papas fritas “para poder subsistir, pero me enteré de que otra amiga, Evelyn Arias, estaba jugando en Barcelona. Ella me ayudó para que hiciera las pruebas y a finales de 2018 me vine a probar al equipo”.

Estoy enfocada en ganar el título con Barcelona. En los playoffs es a matar o morir, quiero dar la vuelta olímpica con el equipo.

Jhojandry Monsalve, volante de Barcelona

La volante amarilla comenta que su desempeño convenció a Joselyn Montaño, estratega de ese momento de las canarias y deja en evidencia su alegría por estar en “un equipo grande”. Actualmente la llanera, goleadora torera con 5 tantos, se alista para jugar la vuelta de los cuartos de final de la Superliga Femenina frente a Liga de Quito. El partido será el sábado, día en el que las amarillas deben remontar el 2-0 del choque de ida para pasar de ronda.