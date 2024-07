Jefferson Pérez: “La curva de aprendizaje de Ecuador va en alza”

Estamos en el mes de los Juegos Olímpicos, el mes en el que hace 28 años Ecuador logró su primera medalla de oro con Jefferson Pérez en Atlanta 1996. El marchista le abrió la puerta a EXPRESO para hablar acerca de olimpismo, sueños y medallas.

-Cien años de olimpismo de Ecuador. ¿Son especiales estos Juegos?

-Sí, los 100 años siempre han sido un buen número para Ecuador. En el año 96, cuando ganamos nuestra primera medalla de oro, eran los juegos del Centenario. Y hoy estamos conmemorando los 100 años de la primera delegación ecuatoriana en participar en Juegos Olímpicos, coincidentemente en París 1924.

-Es inevitable que los deportistas sientan cierto nerviosismo antes de las Olimpiadas.

-Todo depende de un gran equipo de trabajo. Si uno tuvo problemas en el entrenamiento o no está enfocado, eso se va a notar; pero si ha tenido un buen entrenamiento psicológico, físico y emocional, las cosas estarán más calmadas. Lo que importa es la preparación previa a los Juegos.

Jefferson Pérez conserva todos los recuerdos tangibles de sus triunfos, destacándose la medalla de oro de los Juegos Olímpicos. Cortesía

-¿Cómo calmar los nervios?

-Todo es parte de una preparación. No se le puede pedir a alguien que corra 20 o 50 kilómetros sin haber entrenado semanas, meses o años antes. No se le puede pedir a un chico que se enfoque o visualice si no entiende o nadie le explicó cómo hacerlo. La visualización es una parte complicada del entrenamiento psicológico, y se necesita al menos cuatro meses de preparación para llegar a ese punto.

Tiene fe en un equipo humano que puede dejar la vida en las competencias

-Estos Juegos Olímpicos tendrán menos participantes que la vez anterior.

-Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron singulares. Hubo muchos deportistas que se abstuvieron de participar por el covid. Otros estaban clasificados y decidieron no ir por la enfermedad. Deberíamos analizar las curvas de participación y rendimiento. Ahora el estadio estará lleno de gritos y, a diferencia de los Juegos anteriores, ahora sí habrá público. Por ejemplo, David Hurtado estuvo encerrado en una habitación por el covid y salió dos días antes para competir.

Neisi Dajomes entrena con la mira puesta en llegar en su mejor forma a la cita en París, donde buscará revalidar la medalla de oro que alcanzó en Tokio 2020+1. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

-Estas Olimpiadas también tienen algo especial: la competencia entre las hermanas Neisy Dajomes y Angie Palacios.

-Son categorías distintas en levantamiento de pesas, pero hay circunstancias dolorosas, como en el ciclismo. Antes teníamos a una pareja perfecta, Richard Carapaz y Jonathan Narváez, pero ahora solo vamos con uno. Fue extraordinario tener dos medallas olímpicas con Neisy y Tamara Salazar, pero ahora se unificó la categoría y solo podemos buscar una.

-¿Psicológicamente, cómo afecta al deportista que se queda?

-El apoyo es crucial. Hay momentos en los que uno tiene la oportunidad de transformar en tangible un sueño o meta. En el caso de Richard Carapaz, ya lo ha dicho públicamente, el apoyo total a Jonathan es importante. Haremos una campaña para que la ciudadanía envíe mensajes positivos a los deportistas a través de redes sociales. Proporcionará un gran apoyo moral.

-¿A qué deportes apuestas para medallas?

-Hay varios deportistas que han aprendido en esta curva de aprendizaje, sobre todo en términos de madurez emocional. En ciclismo, por ejemplo, Jonathan Narváez está en un gran nivel. Carapaz le ha dado todo el apoyo a Narváez. El equipo de levantamiento de pesas ha trabajado por décadas para llegar a este punto. En atletismo, aunque ha habido descalificaciones recientes, los entrenadores están buscando mejorar.

Jhonatan Narváez completó un exitoso primer semestre tras coronarse campeón nacional, destacar en el Giro de Italia y ser elegido para París 2024. CORTESÍA

Nos ilusionamos con ciclismo, pesas y atletismo.

Es probable, pero en los Juegos Olímpicos el día de la competencia es crucial. No solo la preparación física, psicológica y emocional debe ser ideal, sino también el entorno. Podría surgir una medalla en natación o en lucha, que tiene un gran equipo. Hay muchos deportes a los que no debemos perder de vista.

-¿Deportistas para medallas?

-No veo favoritos, más bien un equipo consolidado.

-Si estuvieras frente a todos los deportistas, sin micrófono ni cámaras, ¿cuál sería tu mensaje para ellos?

-Abrazarlos y decirles gracias. Es complicado entrenar en circunstancias adversas, no solo contra adversarios externos, sino internos. La incredulidad interna es más difícil. Es duro cuando te dicen que juegas mal o compites mal, especialmente de personas cercanas. El entorno cercano puede ser más peligroso que los competidores en el mundo.

