Javier Burrai había trabajado fuerte para volver al arco amarillo. El golero argentino, se fue molesto del estadio de Estudiantes de la Plata, después de la goleada 4-0 que le dio el equipo argentino en la eliminación de la Copa Sudamericana. Su cara lo decía todo, tenía las sensaciones de lamentación, el coraje era tan evidente.

Sobre que Barcelona en el séptimo mes del 2023, se quedó sin nada fue tajante en asumir lo que está pasando: "Terminamos siendo decepcionantes de la peor manera, no pudimos terminar peor el semestre. Clasificamos con lo justo al repechaje de la Sudamericana con diferencia de goles, el semestre lo terminamos de la peor manera, no podíamos terminar peor" lo expresó por las dos eliminaciones internacionales que ha tenido el equipo amarillo.

Burrai, que vio caer su arco por cuatro veces en el estadio Uno, sacó el coraje que tenía: "Hicimos un buen partido en casa, pero el de ahora fue todo lo contrario, el peor".

Burrai sacó la cara por sus compañeros al asumir la responsabilidad de lo que pasó en la goleada: "No queda otra que hacernos cargo poner la cara y bancar (soportar) la derrota que tuvimos. No dimos una buena imagen, todo lo contrario"

Sobre el volumen de juegon que tuvo Estudiantes de la Plata en los primeros 45 minutos de los cuales no se pudieron levantar, el argentino comentó: "Nosotros no estuvimos a la altura de lo que hicieron ellos en la cancha, no pudimos lograr la intensidad que mostraron Estudiantes. Hicimos todo al réves de lo que hicimos en casa" comentó el argentino.

Barcelona regresa a los entrenamientos que serán en doble jornada con el entrenador Diego López, y a la espera de la primera semana de agosto que regresan a jugar LigaPro.