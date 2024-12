Javier Burrai: "Tengo contrato por tres años y veremos qué pasa"

El arquero amarillo sabe que no se hizo un buen año 2024

El arquero de Barcelona Javier Burrai disputó 22 de los 30 partidos de la LigaPro. A lo largo de la temporada, recibió cuatro tarjetas amarillas. El argentino reconoció que este año no ha sido su mejor desempeño y respondió a las críticas en redes sociales afirmando: 'No tengo redes, no sé qué se habrá dicho'.

Burrai realizó una autocrítica al señalar que su rendimiento no estuvo a la altura de temporadas anteriores.

"En lo personal no fue a la altura de los anteriores, pero tampoco fue como mucho lo pintaron en el transcurso del año. Tengo contrato por tres años y veremos qué pasa”, comentó el arquero.

El golero amarillo enfrentó varios desafíos a lo largo de la temporada, incluyendo lesiones y la decisión de Ariel Holan de darle descanso. A pesar de estos obstáculos, Burrai volvió a la titularidad bajo la dirección técnica de Segundo Castillo.

Sobre el desempeño del equipo, Burrai expresó su decepción: 'Fue un año malo porque no conseguimos nada. Nos quedamos sin opciones de pelear la segunda etapa'. Sin embargo, el arquero se mostró optimista de cara al futuro y afirmó que el objetivo del equipo es conquistar un título en el centenario del club.

Antes de tomarse un descanso para viajar a Argentina y visitar a su familia, Burrai recordó con tristeza la pérdida de su amigo Justin Cornejo. A pesar de las dificultades, el guardameta aseguró que se siente motivado para volver más fuerte en la próxima temporada.

