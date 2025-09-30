Jannik Sinner avanza a la final del ATP 500 en Pekín con gran actuación

En un partido de 3 sets, el italiano se hizo con la victoria y buscará acercarse al top #1 en el ranking ATP

El italiano Jannik Sinner (#2 ATP) volvió a imponerse este martes 30 de septiembre a Alex de Miñaur (# 8) por 6-3, 4-6 y 6-2 en dos horas y 22 minutos en la pista central Diamond para avanzar a la final del Abierto de China, donde ahora buscará su segundo título en Pekín tras el conquistado en 2023.

Esta será la tercera final consecutiva de Sinner en el ATP tour en China, torneo que ganó hace dos temporadas y perdió en 2024 contra Alcaraz, por lo que ahora buscará recuperar el título enfrentándose a Learner Tien, quien clasificó con el retiro de Danil Medvedev en las semifinales.

RELACIONADAS Carlos Alcaraz conquista Tokio y suma su título 24 en una temporada histórica

Learner Tien, americano de 19 años, es la sorpresa del torneo. Debutó el año 2023 en el tenis profesional y se encuentra en el top #52 del ranking ATP. Lo curioso es que, llegó a la final clasificando por el retiro de sus rivales en cuartos de final (Lorenzo Musetti) y semifinales (Danil Medvedev).

Sinner buscará de nuevo un título que se le escapó la temporada pasada frente a Carlos Alcaraz. EFE

El camino de Jannik Sinner hacia la final del ATP 500 de Beijing

El numero 2 del mundo tuvo partidos relativamente sencillos, en 16vos contra Marin Cilic (6-2, 6-2) y en cuartos de final contra Fabian Marozsan (6-1, 7-5), pero también se encontró con piedras en el camino para incomodar su llegada a la final del torneo. Terence Atmane en octavos de final le empató el partido en el segundo set pero que luego se fue del partido física y mentalmente (6-4, 5-7, 6-0) y Álex de Miñaur, que pese a siempre ser superado por el italiano, también pudo pudo arrebatarle un set para alargar el partido (6-3, 4-6, 6-2).

Te puede interesar: Apuestas deportivas: Sale a la luz el método de las mafias para captar jugadores

Ahora Sinner tendrá que verse las caras con Learner Tien, el joven que llega a su primera final de ATP Tour y que ya tiene experiencia derrotando a tenistas dentro del top 10 del ranking ATP, habiéndole ganado a Ben Shelton, Danil Medvedev, Alexander Zverev y Andréi Ruvlev.

¿Cuándo se juega la final?

Jannik Sinner quiere el título y acercarse a Alcaraz en el ranking ATP, mientras Tien quiere hacer historia en Beijing. La final se juega el 1 de octubre del 2025, a las 01:00 a.m., hora Ecuador.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!