Jannik Sinner: el millonario premio que recibió por ganar el Six Kings Slam

El tenista italiano se impuso al español Carlos Alcaraz en la final del torneo de exhibición que de disputó en Arabia Saudí

Jannik Sinner con el trofeo del Six Kings Slam disputado en Arabia Saudí.

El italiano Jannik Sinner no dio opción al español Carlos Alcaraz y se impuso con autoridad por 6-2 y 6-4 en la final del Six Kings Slam, la lucrativa exhibición celebrada en Arabia Saudí.

El número dos del mundo mostró una versión impecable ante el actual líder del ranking ATP, logrando una victoria que tiene sabor a revancha.

Revancha de Sinner tras las derrotas ante Alcaraz

Motivado por las recientes derrotas frente al español —en las finales del Abierto de Estados Unidos y el Masters 1000 de Cincinnati—, Sinner salió decidido a imponer su juego agresivo y contundente.

Desde el inicio dominó el ritmo del partido, logrando dos quiebres consecutivos y tomando ventaja por 4-1, ante un Alcaraz que no encontró respuestas.

Sinner se impuso al español Carlos Alcaraz en el Six Kings Slam. STR

El desarrollo del duelo recordó a la final de Wimbledon, donde Alcaraz terminó cediendo ante la consistencia del italiano.

Aquel revés marcó un punto de inflexión en la carrera del murciano, que desde entonces ha mostrado una notable evolución y una racha casi imbatible en el circuito ATP.

Barcelona SC proyecta $ 4,1 millones por la Libertadores 2026 y desata críticas Leer más

Un triunfo con alto valor simbólico y económico

Más allá del prestigio deportivo, el Six Kings Slam otorgó al campeón un premio de 6 millones de dólares, cifra que consolida a Sinner como el tenista con mayores ingresos de 2025, acumulando 19.846.528 dólares, superando a Alcaraz por 2,3 millones.

“Cuando Jannik juega a este nivel es siempre muy complicado”, admitió el español tras el encuentro, reconociendo la superioridad del rival.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!