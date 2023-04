Para Jair Collahuazo el 2023 arrancó bien. A inicios de año fue ratificado en el primer equipo de Emelec y actualmente es una de las figuras de la sub-17 de Ecuador, que clasificó al hexagonal final del Sudamericano de la categoría, que se desarrolla en el país.

Jordan Sierra: "Los partidos en México son como finales cada fin de semana" Leer más

El jugador de 17 años y 1,96 metros de estatura, reveló ser un admirador de Piero Hincapié y que su objetivo principal es consagrarse con la Mini-Tri y ganarse un puesto en el equipo del argentino Miguel Rondelli.

Ecuador, al ser sede del Sudamericano sub-17, ¿les da presión a ustedes?

Creo que sí, porque nos sentimos con la obligación de hacer un buen torneo en nuestra casa, queremos darle una alegría a la hinchada, que desde el primer día nos ha acompañado.

¿Sienten que pueden quedarse con el título?

Esa es la principal meta de nosotros. Creo que hemos hecho las cosas bien, tenemos un buen equipo, no solo para clasificar, sino para alcanzar el campeonato.

Luego del Sudamericano, ¿cuál es tu principal objetivo?

Ganarme un puesto en Emelec. El año pasado ya me subieron al primer equipo y este año me ratificaron y fui convocado a la pretemporada (se dio en Argentina). Sé que la competencia es fuerte, pero siento que puedo terminar el año peleando la titularidad. Este Sudamericano quiero aprovecharlo como una vitrina para que el profe Rondelli me pueda ver.

¿Cuán beneficioso es medir 1,96 metros?

Uff (risas), ayuda bastante, ya que al ser alto me ayuda mucho en el juego aéreo. Por arriba es muy complicado que me ganen.

¡Preparándonos para nuestro primer partido del hexagonal final! 🔥



🆚 Paraguay

🏟️ Estadio Olímpico Atahualpa

🕢 19h30 pic.twitter.com/JblaZqRcin — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) April 9, 2023

¿Tienes algún referente en tu puesto?

Piero Hincapié. Me parece que es uno de los mejores centrales que tiene el país. Él se fue muy joven al exterior, así que me gustaría seguir sus pasos.

¿Qué es lo que admiras de Hincapié?

La solvencia que tiene como defensor. Me gusta mucho que él sale jugando con el balón, no le ‘quema’ en los pies. Siempre trato de hacer algo similar, salir jugando de mi área y no botar la pelota ante la presión de los delanteros.

Sudamericano sub-17: Tricolor, a mejorar para la fase final Leer más

¿Siempre has sido defensor?

No, cuando empecé a jugar, desde los 8 años, lo hacía como volante. Me gustaba estar cerca del área contraria, habilitar a los compañeros, pero con el pasar de los años, por mi estatura, me fueron ubicando como defensor y me he sentido muy cómodo en esa posición.

¿Cuál ha sido hasta ahora la selección más complicada en el Sudamericano?

Todas las selecciones son muy fuertes, pero Brasil me parece que tiene muy buenos delanteros, potentes, rápidos. Luego está Uruguay, contra ellos tuvimos unos amistosos previos y se nos hizo complicado.

¿Cómo te proyectas de aquí en cinco años?

Me veo afianzado en el fútbol profesional. Ojalá que se pueda dar en Emelec o en cualquier otro equipo de país. La idea es antes de los 20 estar jugando en el exterior, pero quiero ir paso a paso.

Y los estudios, ¿es complicado jugar y estudiar?

Es muy duro. Entrenar a nivel profesional quita mucho tiempo y el año pasado tuve algunas dificultades en el colegio (Liceo Naval). Este año estoy viendo si me voy a otro que me permita compaginar con mi carrera.