Jacqueline Factos y un revés en su carrera

Con una fractura en el brazo, la karateca complica su camino a los Juegos Mundiales. Aún no hay tiempo de recuperación

Jacqueline Factos, quien se encontraba en los últimos meses de su proceso en busca de la clasificación a Juegos Mundiales, sufrió una fractura en el brazo mientras competía en la Premier League de Karate 1, que se disputó en Hangzhou, China. Una patada en su primer combate le obligó a retirarse cuando estaba en su segunda pelea, a pesar de su intento por continuar compitiendo.

Te invitamos a leer: Movistar Best PC presenta su equipo 2025 liderado por Byron Guamá y Natalia Vásquez

La lesión ocurrió durante la primera disputa en los -61 kilogramos, ante la australiana Iris Webb. Aunque Factos finalmente ganó esa pelea, lo hizo ya con el dolor de un golpe en su brazo izquierdo. “Una acción imprevista, una patada que no fue tan fuerte, pero que me golpeó en el punto preciso y me rompió el hueso”, relató la deportista antes de su regreso al país.

Copa Libertadores: Estos son los rivales de Liga de Quito Leer más

Atendida por los médicos al terminar el combate, descubrió que el dolor se intensificó y que, incluso, la posición de la mano se vio afectada. Pero su deseo de seguir compitiendo fue mayor, por lo que decidió colocarse un vendaje y salir al tatami para enfrentar a la francesa Lea Avaseri.

Inició la contienda, pero ya con mucha preocupación por parte de su entrenador, Dionicio Gustavo, quien prefirió detener las acciones a poco de su inicio para no perjudicar más la lesión y notando que el dolor estaba mermando también el rendimiento deportivo de Factos.

Durante el retorno al país, durante una escala en Medio Oriente, la karateca actualizó sobre su estado, explicando que el dolor era tolerable y que se mantenía de buen ánimo a pesar de la situación, aunque sí le estaba resultando muy incómodo no contar con su brazo más hábil, pues es zurda.

EN ESPERA DE LAS VALORACIONES MÉDICAS

El entrenador Dionicio Gustavo (i) acompañó a Jaky Factos en China. ARCHIVO / EXPRESO

Según explicó a EXPRESO su fisioterapeuta, Emerson Viracocha, el diagnóstico es una fractura del tercio inferior del cubito y de momento no se puede determinar cuál será el tratamiento hasta no tener más estudios a su arribo al país.

Eliminatorias: Egas defiende autonomía de Beccacece en convocatoria de Ecuador Leer más

“Estamos a la espera de que Jaky llegue al país para una valoración y determinar si se puede hacer una cirugía o algún tratamiento más conservador”, detalló el especialista. La karateca se encontraba en la recta final de su ciclo rumbo a los Juegos Mundiales, los ‘olímpicos’ de los deportes que no son parte del Comité Olímpico Internacional.

A sus 38 años, Jaky se había puesto como objetivo volver al evento más importante e intentar superar su marca, ya que ha sido la única tricolor en su deporte en conseguir una medalla mundial, con el bronce alcanzado en Cali 2013.

Esta lesión trastoca sus planes, pues los Juegos están previstos para agosto en China y el periodo de clasificación se cerrará a finales de este marzo, con un sistema que, de todas formas, ya era muy exigente.

La deportista actualmente ocupa el puesto 35 del ranking, mientras que las plazas se entregan solo a los tres primeros de cada categoría. Factos ahora buscará recuperarse plenamente de esta dolencia que, además de afectar su cuerpo, ha sido un duro golpe en su sueño de volver a los Juegos Mundiales.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!