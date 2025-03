Eliminatorias: Egas defiende autonomía de Beccacece en convocatoria de Ecuador

Ecuador se prepara para los duelos ante Venezuela y Chile, previstos para el viernes 21 y 25 de marzo, en Quito y Santiago, respectivamente, por las fechas 13 y 14 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026.

Te invitamos a leer: Lionel Messi, baja para los partidos de Argentina contra Uruguay y Brasil

La nómina de convocados por el seleccionador Sebastián Beccacece ha recibido críticas, en especial por haber llamado a jugadores que no están en su mejor momento como es el caso del arquero Moisés Ramírez y del ofensivo Kendry Páez.

Ecuador vs Venezuela: Fecha y dónde ver el partido | Eliminatorias Sudamericanas 2026 Leer más

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), comentó para Fútbolecuador sobre este tema que "hay chicos que necesitan su respaldo y contención, como en su momento paso con Moi (Caicedo), con (Willian) Pacho, etc. Por eso hay que taparse los oídos y no caer en eso".

Sobre posibles injerencias de clubes para la nómina de la Tri, el directivo afirmó que "son temas 100% del entrenador en los que yo no me meto en lo absoluto. Solo puedo decir que las conclusiones a las que ustedes llegan no tienen pies ni cabeza".

Egas también habló de la ausencia de jugadores de Liga de Quito en la selección y defendió la elección de Beccacece al señalar que "el entrenador tiene su grupo consolidado y está a punto de ir al Mundial, no puede hacer de la selección un tubo de ensayo".

EL PANORAMA DE LA TRICOLOR

Ecuador suma 19 puntos y se ubica en el tercer lugar de las eliminatorias sudamericanas, zona de clasificación directa al Mundial de 2026. El viernes 21 de marzo recibirá a Venezuela, desde las 16:00, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, y el martes 25 de marzo visitará a Chile, desde las 19:00, en el estadio Nacional.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!