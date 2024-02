Jacqueline Factos, una década en la elite

Perseverancia y disciplina caracterizan a Jacqueline Factos, karateca ecuatoriana que a sus 38 años inició la temporada 2024 ascendiendo en el ranking mundial, del décimo, al octavo lugar. Lo hizo después de ser quinta en la categoría -61 kilogramos de la Premier League (Copa Mundial) en París, a finales de enero. Pero no fue sencillo.

Para el evento tuvo que costear el pasaje junto a su entrenador Dionisio Gustavo y su compañero José Acevedo, pues la Federación Ecuatoriana de Karate solo pudo entregarles una parte para otros rubros.

Al preguntarle sobre ese gasto y otros que ha tenido que hacer en su carrera, la respuesta sorprende porque ella no se queja, prefiere ver lo positivo y, según dice, es una inversión. “De la remuneración mensual que cobramos en el Alto Rendimiento, que no es solo para comérnosla, hay que designar un 10 % o 20 % para invertirlo. Yo lo veo así, porque sé que el otro año me van a evaluar, hay que saber jugar con el sistema a tu favor”, analiza charlando con EXPRESO.

Sus palabras tienen base en la experiencia, pues lleva 20 años en el deporte, y, de hecho, recuerda ese punto de partida justamente con una importante inversión que hizo, pues a sus 18 años había ahorrado 5.000 dólares para sus estudios, que finalmente fueron a parar a una base de entrenamiento en Europa, pese a la preocupación de su padre de que se gaste todos esos recursos. “Yo lo decidí porque quería ser una de las mejores del mundo”, precisa recordando aquel momento.

Jaqueline Factos con la plata de los Wolrd Games de Cali 2013. Archivo

Ella es parte del antes y el después del Plan de Alto Rendimiento que el Estado implementó en 2014 para remunerar a los deportistas. Desde el inicio lo entendió, asegura, eso le ha permitido mantenerse 10 años entre el selecto grupo de deportistas que puede vivir de sus entrenamientos y competencias. “Soy la única deportista de karate que he estado en el Alto Rendimiento desde su creación. He estado subiendo y bajando de categoría, pero me he mantenido”, dice orgullosa la deportista cuyo deporte si bien no consta en Juegos Olímpicos, sí tiene participación en Juegos Mundiales.

En la Premier League de París, Factos superó en la fase de grupos a las representantes de Italia, Suecia y Egipto. Tras avanzar a la siguiente ronda se encontró con la número uno del mundo, la ucraniana Anita Serogina, con quien cayó en un apretado combate. Ya en su última pelea fue por la china Li Gong, cuarta en el ranking mundial, que también le superó. Aún así, la ecuatoriana cosechó un valioso quinto lugar.

Dar la talla entre las mejores del mundo le hacen pensar a Jacqueline que es posible instalarse más arriba en top mundial. “Me siento muy fuerte, estaba en el puesto diez del mundo, y ahora estoy en el ocho. El objetivo es ir por el puesto 3; matemáticamente es posible, pero estamos trabajando física y mentalmente para ello”, asegura, y se proyecta a lograrlo con buenos papeles en las otras tres Premier League que habrá este año (Turquía, Egipto y Marruecos) y en el Campeonato Panamericano en Punta del Este, Uruguay, en mayo.

El calendario de este 2024 es fundamental para la karateca, pues apunta a los World Games 2025, en China, y la clasificación se da por ranking. “Estamos buscando el cupo ahora, para no estar corriendo el próximo año en los últimos eventos”, explica. Su anhelo es volver a hacer historia como lo logró en Cali 2013, cuando se colgó medalla de plata, el mejor resultado en la historia del país en su momento. Hoy el logro máximo es el de la patinadora de velocidad Gabriela Vargas, quien en el 2022 fue oro en su disciplina.

Motivación hay. Factos busca repetir sus mejores resultados, aunque espera que los recursos para las competencias lleguen a tiempo por parte del Ministerio del Deporte. Su próximo viaje será en menos de un mes, pues el 15 de marzo arranca la Premier League en Antalya, Egipto.

