El 5 de marzo es un día que Jackson Rodríguez no olvidará jamás. Una entrada de su rival, Richard Calderón, le provocó una luxofractura de tobillo y una fractura de peroné. La imagen fue desgarradora, pero el futbolista de Emelec le ha dado la vuelta a la página y ahora se entusiasma en volver pronto.

Desde el descanso, Jackson conversó con EXPRESO y revela que ya habló con el jugador de Orense y que luego del desafortunado hecho hasta ha recibido apoyo de hinchas de Barcelona.

- ¿Cómo se va sintiendo la recuperación?

- En lo personal, me siento superbien, sin embargo, la lesión sí me ha generado malestar porque empecé el año con muchas ganas de hacer las cosas bien, de ganar más experiencia, de afianzarme mucho más en el equipo, pero esto replanteó todo. Creo que cuando un jugador entra a la cancha no piensa que se puede lesionar así, pero también es cierto que no estamos exentos a esto... Ya me estoy recuperando en la parte física, haciendo movimientos con la pierna y tengo muchas ganas de volver.

- ¿Qué ha aprovechado para hacer en este tiempo libre?

- Ahora paso más tiempo con mi familia y estoy enfocado en intentar mejorar algunas cosas de mi vida. Me sirve mucho estar rodeado de mi mamá, mi papá, mi hijo y mi esposa... todo esto me hace más fuerte.

- ¿Se adapta a la poca actividad?

- (Ríe) Es como volver a nacer porque me consienten en todo, me tratan como si fuera un bebé más, además de mi hijo. Pero lo cierto es que he mejorado bastante y rápido. Antes no me podía parar ni con las muletas y tenía que estar en cama, pero ahora ya me paro, agarro solo las muletas, me cepillo los dientes solo, me peino solo, cosas que antes no podía.

- ¿Qué tipo de rehabilitación está haciendo?

- Estoy fortaleciendo el cuerpo en general, hago mucho trabajo de ligas en la pierna izquierda, muchos abdominales y trabajos específicos, que el fisio me recomendó.

- ¿Cuánto tiempo le dijeron los doctores que estará fuera?

- Siendo sincero, Dios mediante, tres meses... pongámosle, tres meses y medio, pero yo conociéndome, creo que los tres meses no más.

- ¿Cómo hace con la comida?

- Ya los nutricionistas del club me dieron la dieta: bastante sopa, arroz como mucho, colágeno; los huesos de la lesión se regeneran más rápido; obvio, me debo cuidar bastante y eso puede influir a poder engordar un poquito, aunque no lo creo, porque mi contextura siempre fue delgada.

- ¿Algún sacrificio?

- Sí, he dejado el encocado de cangrejo, de pollo, de concha, algunas cosas que a los esmeraldeños nos gusta bastante, pero que debo hacer el esfuerzo para dejarlas.

- ¿Volvió a ver la jugada de la lesión?

- Sí, claro. Algunas veces. Recuerdo que perdí una pelota con Andrade y luego se la ganó; intenté una pared con Diego (García) y fue cuando sentí a Richard (Calderón) que se tiró a la plancha, porque nunca tocó la pelota. Cuando hizo eso, sentí caliente en la pierna y rápidamente vi que estaba girado el tobillo. Hubo mucho dolor, fue algo feo. No me lo podía creer, pero tocó afrontarlo.

Jackson, rodeado de familiares, dirigentes y jugadores en los días, luego de ser cometido a la cirugía donde se le corrigió la lesión que sufrió. Archivo

- ¿Qué conclusiones sacó de la jugada?, ¿cree que pudo evitarlo?

- Debí meter el pase a la mitad, pero así es este deporte y estamos expuestos a todo esto. Esta vez me tocó a mí, pero no se lo deseo a nadie.

- ¿Pudo conversar con Richard Calderón?

- Sí, él me escribió y me pidió que no le guarde rencor, que el fútbol es así, estamos expuestos a eso. Personalmente, no lo puedo juzgar, el único que sabe con qué intención se tiró es Dios, de ahí que le dije que todo bien y que iba a ser lo posible para recuperarme rápido. Conversamos en los mejores términos.

- ¿Qué pensó de la sanción que solicitó Emelec?

- Es un campo en el que no entro. Como jugador me siento respaldado, pero no sabría darte una opinión exacta de eso. El club actúa como club.

- ¿Cómo fueron esos momentos en la ambulancia?

- Duros, yo gritaba del dolor. Ya cuando me pusieron el pie en su lugar, el doctor me pidió que soporte; aunque tenía anestesia, dolió mucho. Luego un señor me prestó el celular y terminé de ver el partido de mis compañeros.

Jackson Rodríguez con uno de los médicos de Emelec camino al hospital, tras la lesión. Cortesía

- Aunque se vio que varios jugadores y dirigentes lo han visitado, ¿quién ha sido el más cercano?

- Miler Bolaños. Personalmente, nos llevamos mejor porque nos conocemos desde 2015, cuando el profe De Felippe me subió a primera; compartimos algunos entrenamientos antes que lo vendieran. El día que me operaron fue el primero en llegar. Estuvo con mi esposa hasta que yo salí de la operación y después subió. La mayoría de días me escribe o me llama, al igual que la mayoría de mis compañeros y entrenadores del club. No me puedo quejar, he recibido apoyo hasta de colegas del extranjero e hinchas de Barcelona que me escriben en Instagram, incluso algunas glorias del club. Estoy muy agradecido.

- ¿Qué le dice Miguel Rondelli?

- El profe desde que llegó me brindó su confianza, ahora lesionado me dice que me enfoque en recuperarme. Yo sé que si estoy bien, voy a pelear de nuevo por mi puesto.