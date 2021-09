Ismael Rescalvo: "Hay que hacer una media de 5 a 6 goles por partido para que no haya dudas"

Emelec no pudo reducir la distancia de puntos con Independiente del Valle en la tabla de posiciones. El empate contra Universidad Católica dejó ese sinsabor en la tienda azul, sobre todo porque se sintieron perjudicados. Ismael Rescalvo salió al frente y mostró su descontento con lo sucedido con el arbitraje.

Emelec se juega un partido en los estrados Leer más

"Con el resultado abajo insistimos que no podíamos perder orden y equilibrio. El equipo hizo bien las cosas a pesar de las bajas importantes. Evidentemente cuando ganas un partido 3-2 y al final lo empatas porque hacemos 3 goles legales, y nos roban un gol, es difícil entender eso. Al final hacemos 3 goles y no te sirve para ganar, hay que hacer una media de 5 a 6 goles por partido para que no haya dudas", explicó.

Esto, en referencia al gol anulado a Joao Rojas. Lo cierto es que el mismo línea, Andrés Tola, se equivocó en un tanto legítimo de Católica. Tanto él como David Vacacela, fueron un concierto de errores en sus decisiones, y empañaron el trabajo del central, Augusto Aragón.

"Los primeros 35 minutos fueron de los mejores partidos que hemos hecho en casa, hemos tenido un dominio absoluto. Y cuando el partido lo teníamos controlado vienen 2 errores nuestros que en estas instancias no podemos cometer. Los rivales viven de nuestros errores", agregó el DT español.

Emelec consigue un agónico empate ante la Católica en el Capwell Leer más

"La jugada previa es muy dudosa y me queda duda del penal (de Ortiz sobre Alzugaray). Una falta dentro del área debe ser suficiente para marcar penal, fue una acción muy dudosa. Hubo una multitud de agarrones a mis jugadores en el otro área y esa disparidad de decisiones es la que te hace dudar de que las decisiones que toma el árbitros son en función del color de la camiseta. Hubo un penal claro sobre Joao y no se sancionó".

Por último, Rescalvo cree que todavía hay esperanzas para evitar la final. "Soy más de letras que de números y mi único cálculo es que hay tres puntos la próxima semana, quedan 21, 7 partidos y mientras estemos en la disputa, lucharemos hasta que nos dejen. El domingo iremos a Ambato a ganar", concluyó.